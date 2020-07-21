«КиноПоиск HD» покажет новый сезон «Маши и Медведя»

«КиноПоиск HD» устроит премьеру пятого сезона легендарного детского мультсериала «Маша и Медведь» от анимационной студии Animaccord. В нем будет 26 эпизодов, серии впервые будут доступны в разрешении 4К.

Сезон станет эксклюзивом онлайн-кинотеатра. Новые серии будут выходить на «КиноПоиск HD» раз в месяц. Премьера состоится 30 июля, в этот день будут доступны первые две серии: «Большой поход» − о веселых приключениях героев по дороге к вулканам, и «Что внутри?» − наглядное и юмористичное пособие от Маши по конструированию техники.

«Выход нового сезона «Маши и Медведя» на «КиноПоиск HD» является для нас особенным моментом, так как впервые мы покажем российской аудитории семейный анимационный мультсериал в новом формате 4К (UHD), − говорит CEO компании Animaccord Владимир Горбуля. − Из года в год мы совершенствуем качество нашего контента, а этот релиз уникальный, ведь аудитория сможет не просто насладиться новыми сериями, но и получить максимум впечатлений, погрузившись в реалистичный мир Маши и Медведя с помощью новых технологий».

Одновременно с запуском нового сезона «Маши и Медведя» на «КиноПоиск HD» также выйдет новый музыкальный проект студии Animaccord − «Песенки для малышей», где главным героем тоже станет Маша: в каждой серии она исполнит легкие для запоминания развивающие мелодии, на которых воспитываются дети разных стран мира, изучая алфавит, счет и многое другое.

««КиноПоиск HD» уделяет много внимания работе с семейной аудиторией. Нам важно, чтобы детский контент, который мы показываем, был не только популярным, но и качественным, − рассказывает директор по контенту «КиноПоиск HD» Ольга Филипук. − «Маша и Медведь» сочетает в себе и то, и другое. Это мультфильм, который смотрят и любят миллионы детей во всем мире, и один из лучших образцов в линейке российской детской анимации. Мы очень рады, что подписчики «КиноПоиск HD» смогут первыми оценить новый сезон мультсериала».

Новый сезон «Маши и Медведя» и «Песенки для малышей» будут доступны по подписке «КиноПоиск HD» на любом устройстве. Мультсериалы можно будет также посмотреть в безопасном детском режиме онлайн-кинотеатра: его может создать любой подписчик. В каталоге детского режима − тысячи популярных фильмов и мультсериалов. Витрина формируется на основе персональных рекомендаций с учетом возраста, пола и интересов ребенка, а любимые сказочные персонажи помогают мамам и папам со своих мобильных устройств мягко ограничивать время просмотра мультиков.

Первые три сезона мультсериала «Маша и Медведь», а также специальный музыкальный четвертый сезон «Машины песенки» уже доступны по подписке на «КиноПоиск HD».

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21.07.2020 Автор: Артур Чачелов