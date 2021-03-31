«Кинопоиск HD» рассказал о новинках апреля

В апреле в онлайн-кинотеатре «Кинопоиск HD» ожидается очередное большое пополнение библиотеки. Видеосервис предложит своим пользователям новые сериальные проекты и продолжения уже полюбившихся, свежее кино и мультфильмы. Одной из главных премьер месяца здесь станет фаворит гонки за «Оскар» − лента ЗЕМЛЯ КОЧЕВНИКОВ, которая появится в подписке за два дня до самой церемонии.

С 1 апреля: фильм КОНЕК-ГОРБУНОК. Эксклюзив подписки.

Задорная экранизация одноименной сказки, написанной Петром Ершовым в 1830-х годах по мотивам народных сказочных сюжетов. Ивану-дураку, младшему сыну в семье и далеко не красавцу, суждено безрадостное будущее. Но однажды у него появляется волшебный друг и верный помощник Конек-Горбунок, и жизнь Ивана наполняется смыслом и чудесами. Ему предстоит отыскать Жар-птицу, побывать на дне морском, спасти Царь-девицу от верной гибели − и это далеко не все приключения, которые выпадут на его долю. В фильме снимались Антон Шагин, Паулина Андреева, Ян Цапник, Олег Тактаров и другие актеры, а Конька-Горбунка озвучил Павел Деревянко.

С 1 апреля: мультсериал «Повседневная жизнь бессмертного короля» (Xian wang de Richang Shenghuo), 1 сезон. Будет доступен по подписке.

Ван Лин, вундеркинд среди волшебников, еще в 6 лет победил опаснейшего демона одним лишь жестом. Но окружающие сочли, что подвиг совершил опытный воин, оказавшийся в тот момент рядом, поэтому Ван Лину удалось избежать ранней славы и вырасти в мирной обстановке. Но когда спустя 10 лет Ван Лин поступает в школу магии, на вступительном экзамене ему выпадает конверт с тем самым демоном, которого он одолел еще в детстве. Продемонстрировав свои исключительные способности, мальчик оказывается в элитном классе, где его ждет не только учеба, но и самая обычная школьная жизнь.

С 3 апреля: мультсериал «Обратная сторона Земли» (Solar Opposites), 2 сезон. Эксклюзив подписки.

Анимационный ситком от Джастина Ройленда, соавтора «Рика и Морти». Главные герои − команда из четырех пришельцев. Спасаясь со своей умирающей планеты Шлорп, они потерпели крушение на Земле и теперь вынуждены жить в американской глубинке посреди придурковатых, по их мнению, людей, учиться земным привычкам и не вешать нос. Инопланетных мигрантов ждет масса приключений и нелепых ситуаций, но главная их задача − защищать Пупу, живой суперкомпьютер, который однажды эволюционирует, поглотит их и терраформирует Землю. Первый сезон уже доступен в онлайн-кинотеатре.

С 3 апреля: сериал «Безумие в Уэйкфилде» (Wakefield). 1 сезон. Эксклюзив подписки.

Психологический детектив, действие которого разворачивается на фоне завораживающих австралийских пейзажей. Ник − медбрат психиатрического госпиталя «Уэйкфилд» и, пожалуй, самый здравомыслящий человек в этом месте. Но однажды в голове у него заедает песня, которая воскрешает давно загнанные Ником в темный угол его памяти тяжелые воспоминания. Мрачная тайна прошлого вторгается в его жизнь, и, распутав ее, Нику предстоит пережить самое сильное потрясение в жизни. В главной роли Руди Дхармалингхам, игравший в сериалах «Стальная звезда» и «Доктор Кто».

С 5 апреля: сериал «Папик», 2 сезон. Будет доступен по подписке.

Продолжение комедийного сериала от авторов «Слуги народа» и «Сватов», в 2019 году признанного лучшим сериалом на украинском ТВ. Устав от унылой жизни, пожилой актер (Станислав Боклан) хочет расстаться с ней красиво, поэтому перед смертью заглядывает в барбершоп. Заполучив стильную прическу и бороду хипстера, пенсионер едет в ночной клуб, где знакомится с эффектной девушкой. Охотница на «папиков» (Дарья Петрожицкая) принимает его за миллионера и решает его покорить. В новом сезоне Лизу и Деда (он же Папик) ждут новые приключения: он выйдет из тюрьмы, а она приоткроет завесу тайны о своей семье.

С 8 апреля: мультсериал «Великий Север» (The Great North), 1 сезон. Эксклюзив подписки.

Анимационный ситком от создателей мультсериала «Закусочная Боба». Биф Тобин, меланхоличный рыбак в разводе, живет в маленьком городке на Аляске и пытается прийти в себя после ухода бывшей жены. Вместе с ним живут четверо его детей: дочь Джуди, творческая личность, которая обожает родных, но мечтает повидать весь мир, и трое сыновей − эмоциональный Хэм, мечтающий, чтобы отец гордился им, талантливый пекарь Вулф и младший Мун, который не вылезает из костюма медведя. Каждый день жизни на Севере преподносит семейству приключения − то веселые и забавные, то настоящие проверки на прочность.

С 9 апреля: фильм ГУЛЯЙ, ВАСЯ! СВИДАНИЕ НА БАЛИ. Будет доступен по подписке.

Сиквел народной комедии Романа Каримова ГУЛЯЙ, ВАСЯ! расскажет о приключениях уже полюбившихся зрителям Мити и Насти, Паши и Киры, Васи, Макса и Гарика на экзотическом острове Бали. Митя собирается в отпуске сделать предложение своей девушке Насте. Но волею случая на острове оказывается вся честная компания, и романтический отдых для двоих превращается в череду безумных событий с серфингом, погонями и даже боями без правил. К своим ролям в новом фильме вернулись Любовь Аксенова, Ефим Петрунин, Роман Курцын, Борис Дергачев, Вера Кинчева, Софья Райзман и другие актеры.

С 15 апреля: аниме «Аватар короля» (Quan zhi gao shou), 2 сезон. Будет доступен по подписке.

Продолжение аниме-сериала «Аватар короля» расскажет о новых приключениях геймера-эксперта Сю Е − как в видеоигре «Слава», так и в реальной жизни. Сю Е по-прежнему работает в интернет-кафе, куда устроился после того, как его выгнали из команды профи. Вернувшись к боям с запуском десятого сервера «Славы», Сю Е, опытный игрок и талантливый стратег, продолжает триумфальный путь к вершине геймерской карьеры, твердо настроенный подтвердить свой статус непобедимого «Бога войны».

С 23 апреля: фильм ЗЕМЛЯ КОЧЕВНИКОВ. Будет доступен по подписке.

После закрытия завода по производству гипсокартона в январе 2011 года 60-летняя женщина Ферн остаётся без работы и средств к существованию. Погрузив свой небогатый скарб в фургон, Ферн становится современной кочевницей — одной из тех, кто путешествует из штата в штат в поисках сезонного заработка. В главной роли — Фрэнсис МакДорманд, обладательница 2 премий «Оскар» и звезда фильма «Три билборда на границе Эббинга, Миссури». «Земля кочевников» — один из главных фаворитов оскаровской гонки-2021: картина номинирована в 6 категориях, а ранее уже успела получить две премии «Золотой глобус» (в категориях «Лучшая драма» и «Режиссура»).

С 25 апреля: фильм ВЫБИВАЯ ДОЛГИ (The Tax Collector). Будет доступен по подписке.

Криминальная драма от режиссера фильмов САБОТАЖ и ОТРЯД САМОУБИЙЦ Дэвида Эйра. Дэвид и Крипер — коллекторы, выбивающие черный нал из должников для крупного гангстера по кличке Колдун. Однажды в Лос-Анджелес возвращаются старые враги Колдуна, и на улицах города начинается война двух банд, которая может обернуться кровавой бойней. На фоне происходящего Дэвид понимает, что должен сделать все, чтобы защитить свою семью. Главную роль в фильме сыграл Шайя Лабаф.

В апреле: мультсериал «Крайний космос» (Final Space). 3 сезон. Будет доступен по подписке.

Динамичный мультсериал с атмосферой в духе «Рика и Морти» рассказывает о космических приключениях астронавта по имени Гэри и инопланетян, ставших его друзьями и соратниками. Гэри отбывает тюремный срок на космическом корабле в космосе за то, что спровоцировал катастрофу на Земле. Незадолго до истечения срока Гэри сталкивается с загадочным инопланетянином, которому дает кличку Пряник. Гэри еще не подозревает, что Пряник способен уничтожать планеты и что за ним охотится местный галактический диктатор. Первые два сезона сериала также доступны на «КиноПоиск HD».

В апреле: сериал «Манифест» (Manifest), 3 сезон. Эксклюзив подписки.

Мистическая драма в лучших традициях сериала «Остаться в живых» от продюсера Роберта Земекиса. Рейс 828 летит с Ямайки в Нью-Йорк и попадает в зону турбулентности. Когда борт приземляется в точке назначения, пассажиров и экипаж встречают агенты АНБ, которые сообщают прибывшим, что за те несколько часов, что они провели в воздухе, на Земле прошло пять с половиной лет. Пассажиров ждут тяжелые потрясения: за это время многое изменилось, и некоторые их близкие скончались, завели новую семью или начали жизнь с чистого листа. Еще больше ситуацию осложняет то, что все летевшие роковым рейсом обнаруживают у себя дар предвидения. В третьем сезоне, события которого стартуют спустя 3 месяца после финала предыдущего сезона, героям сериала предстоит выяснить, каким образом на дне океана оказалась хвостовая деталь самолета, в котором они летели тем самым рейсом 828. Первые два сезона сериала также доступны на «КиноПоиск HD».

В апреле: мультфильм ГАНЗЕЛЬ, ГРЕТЕЛЬ И АГЕНТСТВО МАГИИ. Будет доступен по подписке.

Вольная анимационная экранизация классической сказки Братьев Гримм «Гензель и Гретель». Когда макаронный монстр похищает владыку волшебного Королевства, за дело берется АМБ − агентство магической безопасности, которое следит за тем, чтобы чародеи неукоснительно соблюдали законы. Заняться делом поручают лучшему агенту АМБ − Гретель, а в напарники ей достается Ганзель − ее вредный брат, обладающий репутацией искусного мошенника. Вместе им предстоит проникнуть в жуткие тайны волшебного мира, сразиться с силами зла и бросить вызов могущественной Ведьме.

В апреле: мультсериал «Маззи» (Muzzy in Gondoland), 1 сезон. Будет доступен по подписке.

Курс английского языка для детей от BBC в форме мультсериала с обучающими вставками, невероятно популярный в СССР в 1980-е. Главный герой − огромный зеленый инопланетянин по имени Маззи, который питается механическими приборами − приземляется на своей летающей тарелке в стране Гондолэнд и, случайно съев парковочные счетчики, немедленно отправляется в тюрьму. Там он знакомится с королевским садовником Бобом, без памяти влюбленным в принцессу Сильвию, и решает помочь новому другу выбраться на свободу и обрести счастье.

В апреле: мультсериал «Американский папаша» (American Dad!), 15 и 16 сезоны. Будет доступен по подписке.

Комедийный мультсериал от создателей «Гриффинов» с едкими шутками на тему патриотизма, религии, политики и культуры США. Семейка Смитов −− стереотипные американцы до мозга костей: папа Стэн − агент ЦРУ и республиканец, одержимый спасением родины от внешних угроз, мама Франсин − среднестатистическая домохозяйка, которая время от времени проявляет немалую мудрость, дочь Хэйли − либералка с полярными отцовским взглядами, а сын Стив − сексуально озабоченный подросток-ботаник. С ними также живут говорящая золотая рыбка Клаусс, жертва биологических экспериментов ЦРУ, которой пересадили мозг немецкого лыжника, и ленивый инопланетянин-гурман по имени Роджер, которого Стэн когда-то спас в «Зоне 51». Предыдущие сезоны уже доступны к просмотру в онлайн-кинотеатре.

В апреле: мультсериал «Последний человек» (Lastman), 1 сезон. Эксклюзив подписки.

Анимационный мини-сериал, основанный на французском графическом романе и созданный на средства от краудфандинга. Боксер-любитель по имени Ришар Алдан посвящает много времени тренировкам, ведь только грубая сила поможет выжить на улицах его родного Пакстауна, власть над которым бесконечно делят бандитские группировки. Когда от руки одного из гангстеров погибает его лучший друг, Ришару приходится взять на себя заботу над его осиротевшей дочкой и встать на ее защиту от шантажиста-убийцы. Но, выступив против мафиози, Ришар даже не представляет, в какое безумие только что ввязался.

В апреле: сериал «Светлячок» (Firefly), 1 сезон. Будет доступен по подписке.

Культовый фантастический сериал от Джосса Уидона, снятый в жанре космического вестерна. Капитан Малкольм Рейнольдс − ветеран галактической гражданской войны, сражавшийся на стороне проигравших. Он зарабатывает на жизнь мелкой контрабандой, которую перевозит на космическом корабле «Серенити». Под началом у Рейнольдса небольшая разношерстная команда, которая хоть и дня не проводит без конфликтов, никогда не предаст своего капитана и пойдет за ним хоть на край света. В сериале снимались Нэйтан Филлион («Касл»), Джина Торрес («Форс-мажоры»), Алан Тьюдик («Засланец из космоса»), Морена Баккарин («Родина») и другие. «Светлячок» − настоящий зрительский фаворит, он занимает 86 место в Топ-250 сериалов по мнению пользователей «КиноПоиска».

В апреле: сериал «Сыны анархии» (Sons of Anarchy), 7 сезонов.

Драматичная сага о байкерском клубе «Сыны анархии» из городка Чарминг под Лос-Анджелесом. Его члены стремятся защитить свой городок от наркотиков и влияния извне, однако сами при этом промышляют торговлей оружием, которое получают от ирландской террористической организации, а также воюют с другими местными около-криминальными группировками. Начальник здешней полиции проявляет к «Сынам анархии» снисхождение, зато пронырливая агентка ФБР постоянно вставляет им палки в колеса. Молодой лидер клуба, талантливый стратег и организатор, пытается сохранить зыбкий баланс в бизнесе и настроениях своих соратников, переживая при этом неурядицы в личной жизни, столкновения со старыми семейными тайнами и предательства друзей. Главные роли в сериале исполнили Чарли Ханнэм, Рон Перлман, Кэти Сагал («Бесстыжие»), Томми Флэнаган и другие.

В апреле: на «КиноПоиск HD» появятся документальные фильмы: лента ЛЕТАЙ, КАК ДЕВОЧКА − о женщинах, посвятивших жизнь авиации; АРМСТРОНГ − подробная биография астронавта Нила Армстронга, первого человека ступившего на Луну; ВЫ МОЖЕТЕ ИХ ЗНАТЬ − расследование о том, как манипуляции с онлайн-данными пользователей склоняют их голосовать на выборах за консервативных кандидатов; ДЖОН ЛЕННОН: ПОСЛЕДНЕЕ ИНТЕРВЬЮ − выдержки из откровенного интервью Джона Леннона за 48 часов до смерти, в котором он рассказывает о распаде «Битлз», сольной карьере и работе с Филом Спектором и Дэвидом Боуи. Будут доступны по подписке.

Кроме того, за дополнительную плату в онлайн-кинотеатре появятся следующие проекты:

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31.03.2021 Автор: Артур Чачелов

Источник: Кинопоиск HD