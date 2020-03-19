«КиноПоиск HD» выпустит сериал по мотивам новой книги Михаила Зыгаря

Онлайн-кинотеатр «КиноПоиск HD» эксклюзивно выпустит политический триллер «Сердечный приступ» по мотивам одноименной книги Михаила Зыгаря. Премьера сериала планируется в середине 2021 года. «Сердечный приступ» − книга, написанная в жанре нон-фикшн. Она выйдет в сентябре 2020 года в издательстве «Альпина Паблишер» и расскажет о политических событиях и действующих лицах России середины 1990-х: о президентских выборах 1996 года, о Борисе Ельцине, его соратниках и политических противниках.

Автором сценария и продюсером сериала выступит сам Михаил Зыгарь. Производством проекта займется компания «Вейк Ап Продакшен», которую Михаил Зыгарь и продюсер Нателла Крапивина специально открыли для съемок сериала.

«Когда я пишу свои книги, я с самого начала представляю, как они будут выглядеть в качестве сериалов, − рассказал Михаил Зыгарь. − Поэтому я очень рад возможности превратить свою новую книгу в художественный сериал. Особенно радостно осуществлять этот проект вместе с Нателлой Крапивиной и командой «КиноПоиск HD».

«Сейчас многие российские авторы переосмысляют события 1990-х годов, в которые уже трудно поверить, − говорит директор по контенту «КиноПоиск HD» Ольга Филипук. − Михаил Зыгарь умеет рассказывать историю нашей страны так, будто это увлекательный роман, поэтому мы очень рады, что его новый проект будет создан для нашего онлайн-кинотеатра. Тем более, мы давно сотрудничаем: подписчики «КиноПоиск HD» и «Яндекс.Плюс» имеют доступ к аудиоспектаклям-прогулкам его проекта Мобильный Художественный Театр».

Съемки сериала «Сердечный приступ» начнутся после выхода одноименной книги Михаила Зыгаря. Сериал будет состоять из одного сезона, включающего 8 эпизодов по 60 минут. Креативным продюсером выступит Дмитрий Нелидов.

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19.03.2020 Автор: Артур Чачелов

Источник: Кинопоиск