«КиноПоиск HD» рассказал о новинках января

В первый месяц нового 2021 года онлайн-кинотеатр «КиноПоиск HD» приготовил для своих пользователей множество новых сериалов, фильмов, анимации и спецпроектов. В подписку перешло несколько интересных фильмов, а в магазине кинотеатрата появилось большое число знаковых премьер.

С 30 декабря: сериал «Уэйн» (Wayne), 1 сезон.

Циничная черная комедия про двух сбежавших из дома подростков, нечто среднее между зрелищными боевиками про Джона Уика и школьными мелодрамами Джона Хьюза. Категоричному и жестокому Уэйну 16 лет, и он гроза района, в котором живет с умирающим от рака папой. Когда папа отправляется в мир иной, Уэйн вместе с верной подружкой пускается в дорожное приключение на мотоцикле − он одержим идеей вернуть отцовскую машину. Их путь лежит во Флориду, куда когда-то сбежала мама Уэйна на украденном у его отца легендарном «понтиаке» 1979 года. Сериал будет доступен по подписке в озвучке студии «Кубик в кубе».

С 31 декабря: фильм САМЫЙ НОВЫЙ ГОД!

Добрая новогодняя комедия о неожиданном путешествии во времени. У Саши три проблемы: девушка, которая хочет свадьбу, на которую он никак не может решиться, ведь он простой ветеринарный фельдшер и чистит уши собакам; родители − маме не нравится Оля, папе не нравится его работа; а еще Олина мама, которой тоже не нравится, что он чистит уши собакам. В новогоднюю ночь все собираются у Саши дома, чтобы отпраздновать еще и его день рождения, ведь родился он 1 января. Оля приготовила ему подарок − он скоро станет папой! Ошеломленный Саша прячется от всех в туалете, чтобы собраться с мыслями. Нажав на смыв, он оказывается... в квартире своих родителей за два часа до своего рождения: на дворе лихие девяностые с песнями Юры Шатунова, «Санта-Барбарой» по телевизору и МММ. В фильме снимались Роман Курцын, Алина Алексеева, Елизавета Кононова, Ксения Радченко, Иван Макаревич, Владимир Сычев и другие. Фильм будет доступен по подписке.

С 1 января: фильм ЕЩЕ ПО ОДНОЙ (Druk).

Трагикомедия от режиссера Томаса Винтерберга, получившая главный приз Европейской киноакадемии и выдвинутая от Дании на «Оскар». Четверо приятелей, переживающих кризис среднего возраста, решают проверить теорию норвежского психиатра Финна Скардеруда о том, что человек рождается с недостатком алкоголя в крови и, чтобы жить счастливо, надо этот недостаток восполнять. Этот эксперимент круто меняет их жизни − и довольно неожиданным образом. Главную роль в фильме сыграл Мадс Миккельсен. Фильм будет доступен эксклюзивно по подписке.

С 1 января: «Доктор Кто» (Doctor Who).

В специальном рождественском эпизоде вернутся самые знаменитые и ненавистные враги Доктора − Далеки. Пока Доктор сидит в заточении в инопланетной тюрьме строгого режима, его спутники Яз, Райан и Грэм тоскуют по нему на Земле и пытаются жить дальше. Но вскоре они обнаруживают, что Далеки снова задумали недоброе. Смогут ли друзья справиться с этой угрозой без помощи мудрого и смекалистого таймлорда?Предыдущие сезоны можно посмотреть эксклюзивно в онлайн-кинотеатре уже сейчас. Специальный эпизод сериала «Доктор Кто» будет доступен эксклюзивно на КиноПоиск HD по подписке.

С 1 января: спецэпизод «Проект «Анна Николаевна»: Начало».

Новогодняя серия народной сай-фай комедии перенесет зрителей в конец 2012 года, когда, согласно календарю майя, должен был наступить конец света. В канун праздника у майора Пожарского срывается свадьба, а над Корчмой пролетает НЛО, который со взрывом приземляется в лесу. Расследовать происшедшее присылают Антона Николаевича Королева из Москвы − опытный образец андроида-полицейского. Слегка недоработанный Антон Николаевич, хоть и ведет себя необычно, внешне ничем не отличается от людей. Вскоре становится понятно, что его создатели немного перемудрили с настройками — новый робот-полицейский на самом деле вовсе не мужчина… В главной роли − Зоя Бербер. Новогодняя серия будет доступна эксклюзивно на КиноПоиск HD по подписке.

С 1 января: сериал «Постановка» (Staged), 2 сезона.

Компактный ироничный сериал, удаленно снятый во время локдауна и почти полностью разыгранный в окнах программы Zoom. Майкл Шин и Дэвид Теннант, уморительный актерский дуэт из сериала «Благие знамения», играют гипертрофированные версии самих себя и пытаются по видеосвязи устраивать репетиции пьесы, премьера которой отложилась из-за ограничений, связанных с пандемией. Режиссер пьесы Саймон Эванс безуспешно уговаривает их заняться делом, но вместо отработки реплик двое селебрити-актеров без устали балагурят, подкалывают друга друга и меряются своими эго, споря о том, чье имя должно выше стоять на афише. Сериал будет доступен эксклюзивно по подписке в озвучке студии «Кубик в кубе».

С 2 января: МАЖОР. ФИЛЬМ.

На новогодних каникулах только на «КиноПоиск HD» состоится долгожданная премьера проекта с Павлом Прилучным в главной роли. Мажор виртуозно сбегает из тюрьмы и начинает новую жизнь. Новую сладкую жизнь! Соколовский вливается в светскую тусовку, где все сидят на новом синтетическом наркотике, и его снова окружают тачки, виллы и топ- модели. Друзья, враги и ФСБ идут по следу Мажора, пытаясь понять, какую игру он затеял и на чьей он стороне. Будет доступен эксклюзивно по подписке.

С 3 января: оригинальный сериал «Настя, соберись!».

Знакомьтесь: Настя, 29 лет, дизайнер-архитектор, замужем (Любовь Аксенова). В ней уживаются пять совершенно разных внутренних «я». Это внутренний ребенок (Ева Смирнова); ответственная за приступы всех генеральных уборок хозяюшка (Юлия Гришаева); одержимый контролем требовательный родитель (Светлана Камынина); богиня удовольствий (Алина Алексеева) и самоуверенная, дерзкая карьеристка (Рина Гришина). У каждой из них − свои интересы и представления о счастье. Они хитрят, спорят и воюют между собой. Но когда Настя одновременно потеряет работу, мужа и лучшую подругу, пятёрку субличностей ждёт сложная задача. Им предстоит научиться договариваться друг с другом и идти на компромиссы — все ради того, чтобы Настя смогла с уверенностью сказать: «Я люблю себя всех!». Сериал будет доступен эксклюзивно по подписке.

С 3 января: фильм ШИРЛИ (Shirley).

Вольная экранизация одноименной книги Сьюзан Скарф Меррелл об американской писательнице Ширли Джексон, написавшей такие известные триллеры, как «Мы всегда жили в замке», «Призрак дома на холме» и другие. Молодой филолог вместе с женой переезжает в новый штат и останавливается в доме у своего профессора, женатого на писательнице Ширли Джексон. У последней в городе неоднозначная репутация − Ширли любит выпить и не стесняется в выражениях. Пока мужчины пропадают в университете, между женщинами, которые проводят вместе большую часть дня, складываются запутанные отношения с элементами манипуляции и взаимного вдохновения. В фильме снимались Элизабет Мосс («Безумцы», «Рассказ служанки»), Майкл Стулбарг («Подпольная империя»), Логан Лерман («Хорошо быть тихоней»), Виктория Педретти («Призраки дома на холме») и другие. Фильм будет доступен по подписке.

С 4 января: сериал «Стража» (The Watch), 1 сезон.

Одна из самых ожидаемых мировых премьер нового года. В Анк-Морпорке, населенном людьми и представителями самых разных фантастических рас, царит коррупция, а преступления легализованы правителем города. С тех пор, как воровство и прочие преступления стали совершаться по лицензии, городская стража оказалась фактически не у дел. Ее капитан Сэм Ваймс обленился и увлекся выпивкой, но появление в страже кипящего энтузиазмом новобранца, а в городе − огнедышащего дракона вынуждает Ваймса засучить рукава и в кои-то веки заняться делом. В сериале снимались Ричард Дормер («Фортитьюд», «Игра престолов»), Анна Чэнселлор («Час», «Пенниуорт»), Уенделл Пирс («Форс-мажоры», «Прослушка») и другие. Сериал выйдет в трех вариантах озвучки: оригинальная дорожка с субтитрами, дубляж и озвучка студии «Кубик в кубе» (18+). Сериал будет доступен эксклюзивно по подписке.

С 5 января: документальный фильм ЖИЗНЬ ЧЕЛОВЕКА. ПОСЛЕДНЕЕ ИНТЕРВЬЮ.

В марте 2018 года один из лучших хирургов-онкологов страны Андрей Павленко узнал, что у него рак желудка агрессивной формы. Как онколог, Андрей понимал, что скорее всего умрет, но решил лечиться и запустить в России публичный медиапроект о том, как принять диагноз и бороться с онкологическими заболеваниями, что нужно делать и где искать помощь. В ноябре 2019 года Андрей дал последнее интервью команде проекта «Жизнь человека». Этот фильм − своеобразное завещание Андрея. Послание всем, кто следил за его судьбой, онкологическим пациентам, их родственникам, и врачам. Фильм будет доступен по подписке.

С 5 января: фильм НЕАДЕКВАТНЫЕ ЛЮДИ 2.

Сиквел знаковой комедии Романа Каримова НЕАДЕКВАТНЫЕ ЛЮДИ, заслужившей огромную любовь российских зрителей и 5 наград кинофестиваля «Окно в Европу». Продолжение картины рассказывает о судьбе уже знакомых героев в исполнении Ингрид Олеринской, Ильи Любимова и Евгения Цыганова, а также новых персонажей. Кристина живет с Виталием тихой семейной жизнью, занимается домашними делами, а он все больше времени уделяет работе. Кристина начинает подозревать, что Виталий увлекся своей новой ассистенткой, милой и доброй Соней, которая ценит и понимает его работу. В отместку Кристина находит красавчика Артема, каждый шаг которого − новый сюрприз. Главный вопрос − смогут ли Виталий и Кристина сохранить любовь, или их отношения уже изжили себя? Фильм будет доступен по подписке.

С 8 января: сериал «Открытие ведьм» (A Discovery of Witches), 2 сезон.

Детективный фэнтези-сериал по мотивам цикла книг Деборы Харкнесс. Доктор исторических наук Диана Бишоп (Тереза Палмер) − потомственная ведьма, которая старательно отрицает свои способности и зельеварению предпочитает работу над диссертацией. Но однажды к ней в руки попадает волшебный фолиант, на который охотятся все магические существа в мире, поскольку в нем сокрыта тайна их появления на свет. Одним из этих искателей оказывается древний вампир (и по совместительству профессор биохимии) Мэттью (Мэттью Гуд). Между Дианой и Мэттью разгорается запретная межвидовая любовь, которая приводит в негодование все магическое сообщество. В новом сезоне влюбленные перенесутся в Лондон елизаветинской эпохи, где Диану ждет обучение колдовскому искусству, а Мэттью − встреча с собственным темным прошлым. Первый сезон сериала также доступен на КиноПоиск HD. Для нового сезона «Открытия ведьм» будут доступны три варианта озвучки: оригинальная дорожка с субтитрами, дубляж и озвучка студии «Кубик в кубе» (18+). Новый сезон сериала будет доступен эксклюзивно по подписке.

С 14 января: фильм РОЖДЕСТВО КОТА БОБА (A Christmas Gift from Bob).

Продолжение основанной на реальной истории трогательной драмы «Уличный кот по кличке Боб» о бродячем рыжем коте, который прибился к уличному музыканту Джеймсу и помог тому окончательно справиться с зависимостью. В рождественском сиквеле лучшие друзья Джеймс и Боб продолжают выступать вместе на улицах Лондона, пока не привлекают внимание чрезмерно въедливого сотрудника службы защиты прав животных. Тот не подозревает, что эта парочка − городские легенды, и уверен, что Джеймс бездумно подвергает своего кота опасности. Фильм будет доступен по подписке.

С 15 января: мультфильм ПОВЕЛИТЕЛЬ ДРАКОНОВ (Dragon Rider).

Экранизация одноименного бестселлера детской писательницы Корнелии Функе. Юному серебряному дракону Огнедышу надоело прятаться в лесистой долине. Он хочет доказать старшим соплеменникам, что он – настоящий дракон. Огнедыш втайне от всех решается отправиться в увлекательное и опасное путешествие вместе со своей подругой по имени Рыжик, чтобы найти Край Небес − таинственный драконий рай. В пути Огнедыш и Рыжик встречают паренька по имени Бен, который утверждает, что является повелителем драконов. Бен и Огнедыш быстро становятся друзьями, а Рыжик не доверяет незнакомцу и пытается избавиться от него при любом удобном случае. Необычному трио приходится учиться сосуществованию, ведь их преследует злобный драконоед Златошип. Мультфильм будет доступен эксклюзивно по подписке.

С 18 января: сериал «Бэтвумен» (Batwoman), 2 сезон.

Первый телевизионный проект об ЛГБТ-супергероине из вселенной DC Comics. В первом сезоне Кэти Кейн, двоюродную сестру Бэтмена, которая подменяет кузена во время его отсутствия в Готэме, сыграла Руби Роуз («Оранжевый − хит сезона»). Актриса покинула проект после окончания первого сезона, и продюсеры решили не продолжать историю Кэти Кейн. Во втором сезоне костюм защитницы города примерит новая героиня − Райан Уайлдер, бывшая наркозависимая, характером совершенно не похожая на Кейн, но тоже своенравная личность и талантливый боец. Новую Бэтвумен играет Джависия Лесли, снимавшаяся в сериалах «Бог меня зафрендил» и «Новый агент Макгайвер». Первый сезон сериала также доступен на «КиноПоиск HD». Новый сезон сериала будет доступен эксклюзивно по подписке.

С 19 января: фильм ВЕЧНЫЙ СВЕТ (Lux Aeterna).

Гипнотический фильм Гаспара Ноэ (ЭКСТАЗ, ВЫХОД В ПУСТОТУ), спродюсированный модным домом Saint Laurent − посвящение кинематографу, моде и современной музыке. По сюжету, Беатрис Даль снимает фильм, в котором Шарлотта Генсбур (НИМФОМАНКА, АНТИХРИСТ) исполняет роль ведьмы. Съемки фильма оборачиваются сущим кошмаром − Шарлотта Генсбур и Беатрис Даль сталкиваются с собственными демонами и жертвами моды. Фильм будет доступен эксклюзивно по подписке.

С 22 января: сериал «Наследие» (Legacies), 3 сезон.

Подростковый спин-офф сериала «Древние», который, в свою очередь, рассказывал об избранных героях «Дневников вампиров». Хоуп, дочь вампира и оборотня и внучка злой ведьмы, поступает в школу Сальваторе, где учатся дети со сверхъестественными способностями. Ученики осваивают магические навыки и учатся сосуществовать с себе подобными и обычными людьми. Но главное, что им предстоит понять — это какая сторона их натуры сильнее: темная или светлая. В новом сезоне одноклассники Хоуп и Лэндона, беспробудно уснувших после драматичных событий предыдущего сезона, продолжат попытки вернуть своих друзей в мир живых. Первые два сезона сериала также доступны на «КиноПоиск HD». Новый сезон будет доступен эксклюзивно по подписке.

С 28 января: оригинальный сериал «Топи».

Мистическая утопия по сценарию Дмитрия Глуховского. Молодые москвичи бегут от неразрешимых проблем в чудотворный монастырь под деревней Топи. Но запланированный отдых оборачивается погружением в зловещую хтонь русской глуши. Законы современного мира в полузаброшенной деревне не работают: увязнуть в Топях легко, а выбраться − почти невозможно. Есть только один способ спастись − лицом к лицу встретиться со своими главными страхами. В главных ролях: Иван Янковский, Тихон Жизневский, Катерина Шпица, Софья Володчинская и Анастасия Крылова. Сериал «Топи» будет доступен эксклюзивно по подписке.

С 28 января: «Засланец из космоса» (Resident Alien), 1 сезон.

Экранизация одноименной серии комиксов издательства Dark Horse, шоураннером которой выступил один из сценаристов «Гриффинов». Гарри Вандершпигель − не кто иной, как пришелец с далекой планеты, потерпевший крушение на Земле. Дожидаясь, пока за ним прибудет спасательная миссия, он принимает личину доктора-отшельника из маленького городка в Колорадо и после того, как убивают единственного реального врача в округе, Гарри вынужден занять его место и помогать полиции в расследовании дел. У него высочайший уровень эмпатии, который позволяет ему скрывать свою истинную личину от людей и чувствовать их истинные эмоции. Незадачливого пришельца сыграл Алан Тьюдик («Светлячок», «Трамбо», «Роковой патруль»). Для сериала будут доступны два варианта озвучки: оригинальная дорожка с субтитрами и озвучка студии «Кубик в кубе» (18+). Сериал будет доступен эксклюзивно по подписке.

Январь: сериал «Манифест» (Manifest), 3 сезон.

Мистическая драма в лучших традициях сериала «Остаться в живых» от продюсера Роберта Земекиса. Рейс 828 летит с Ямайки в Нью-Йорк и попадает в зону турбулентности. Когда борт приземляется в точке назначения, пассажиров и экипаж встречают агенты АНБ, которые сообщают прибывшим, что за те несколько часов, что они провели в воздухе, на Земле прошло пять с половиной лет. Пассажиров ждут тяжелые потрясения: за это время многое изменилось, и некоторые их близкие скончались, завели новую семью или начали жизнь с чистого листа. Еще больше ситуацию осложняет то, что все летевшие роковым рейсом обнаруживают у себя дар предвидения. В третьем сезоне, события которого стартуют спустя 3 месяца после финала предыдущего сезона, героям сериала предстоит выяснить, каким образом на дне океана оказалась хвостовая деталь самолета, в котором они летели тем самым рейсом 828. Первые два сезона сериала также доступны на «КиноПоиск HD». Новый сезон сериала будет доступен эксклюзивно по подписке.

Январь: сериал «Нэнси Дрю» (Nancy Drew), 2 сезон.

Детективно-мистический сериал по мотивам легендарного цикла книг о девушке-детективе по имени Нэнси Дрю. Нэнси восемнадцать, она живет в маленьком городке, подрабатывает официанткой в кафе и собирается поступать в колледж. Но эти планы приходится отложить − в городе происходит загадочное убийство, в котором подозревают сразу нескольких местных подростков, в том числе и Нэнси. Самостоятельно расследуя преступление, Нэнси и ее компания обнаруживают, что в деле замешаны потусторонние силы. Во втором сезоне ребята продолжат бороться с мстительным духом, который насылает на них видения об их грядущих смертях. Первый сезон сериала также доступен на «КиноПоиск HD». Новый сезон сериала будет доступен эксклюзивно по подписке.

В подписку переходят фильмы от компании Sony: МАЛЕНЬКИЕ ЖЕНЩИНЫ (с 26 декабря), ДЖУМАНДЖИ: НОВЫЙ УРОВЕНЬ (с 26 декабря), ПРЕКРАСНЫЙ ДЕНЬ ПО СОСЕДСТВУ (с 8 января), БЛАДШОТ (с 19 января), ПЛОХИЕ ПАРНИ НАВСЕГДА (с 21 января), СЛЕДИ ЗА ДОРОГОЙ (с 23 января), а также ЧЕЛОВЕК-ПАУК: ЧЕРЕЗ ВСЕЛЕННЫЕ, ПРИБЫТИЕ, ANGRY BIRDS В КИНО, ВЕЛИКИЙ УРАВНИТЕЛЬ 2, ПРОКЛЯТИЕ.

В магазине «КиноПоиска HD» в январе станут доступны: фильмы СЧАСТЬЕ В КОНВЕРТЕ и БЕСШУМНЫЙ (оба − 1 января), САМЫЙ СЧАСТЛИВЫЙ СЕЗОН (2 января), ДИЧЬ (7 января), КРЕСТНАЯ МАМА (9 января), ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ (21 января), ГЛОРИИ (25 января), сериалы «Дракула», «Как избежать наказания за убийство» (1-6 сезоны), «Американская история преступлений» (1-3 сезоны).

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29.12.2020 Автор: Артур Чачелов

Источник: Кинопоиск HD