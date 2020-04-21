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«КиноПоиск HD» объявил дату старта нового сезона «Смешариков»

Новые серии будут эксклюзивом онлайн-кинотеатра

Премьера нового сезона классических «Смешариков» состоится 18 мая, спустя десять лет после выхода предыдущего. Об этом сообщает пресс-служба онлайн-кинотеатра «КиноПоиск HD», где свежие серии будут доступны эксклюзивно. Всего в новом сезоне 52 эпизода.

Перед запуском нового сезона «Смешариков» маленьких зрителей ждет еще одна премьера. 27 апреля эксклюзивно на «КиноПоиск HD» выходит четвертый сезон анимационного проекта «Малышарики» − младших героев вселенной «Смешариков». 

Одновременно с премьерой нового сезона «Смешариков» на «КиноПоиск HD» появится детский профиль с персональными рекомендациями, составленными с учетом возраста и интересов ребенка. Каталог мультфильмов и сериалов профиля будет регулярно пополняться новинками.

Все прошлые сезоны «Малышариков» и «Смешариков» в онлайн-кинотеатре уже доступны в подписке «КиноПоиск HD».

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21.04.2020 Автор: Артур Чачелов

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