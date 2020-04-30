«Кинопоиск HD» рассказал о своих майских новинках

Онлайн-кинотеатр «КиноПоиск HD» поделился информацией о премьерах, которые ждут его пользователей в мае. Сервис приготовил проекты самых разных жанров и форматов. Главной премьерой онлайн-кинотеатра станет новый фильм Анны Меликян ФЕЯ. Он стал доступен на «КиноПоиск HD» 30 апреля 2020 года. В центре сюжета новой ленты − владелец крупной империи видеоигр (Константин Хабенский), который уверен, что контролирует все в своей жизни. Но случайная встреча с молодой активисткой по прозвищу Фея (Екатерина Агеева) открывает ему глаза на то, что мир намного шире и сложнее его представлений. ФЕЯ завершает авторскую трилогию Анны Меликян, начатую фильмами РУСАЛКА (2007) и ЗВЕЗДА (2014).

Кроме того, в мае в онлайн-кинотеатре будут доступны следующие проекты:

С 27 апреля: подборка документального кино «Beat Film Festival: лучшее»

Хиты крупнейшего в России фестиваля документального кино. Среди них − приключения незадачливых диджеев в стране, где вечеринки под запретом («Рейв в Иране»), история самого знаменитого ночного клуба планеты («Студия 54»), размышление о влиянии школы дизайна Баухаус на современный мир («Дух Баухауса»), номинированные на «Оскар» хроники взросления компании скейтеров из Иллинойса, («Соберись перед прыжком»), беседы по душам с людьми, стоявшими у истоков ночной жизни Берлина («Берлинский фейсконтрольщик»), и другие ленты о музыке, моде, современном искусстве и уличной культуре.

Весь май по средам: «Беезумие», новые серии.

Комедийный веб-сериал от автора «Слуги народа» и продюсера «Триггера». По сюжету, модный московский режиссер (Александр Молочников) горит желанием поставить новый спектакль. Но, как назло, все заперты по домам, и сам он застрял где-то за границей. Вместе с известными артистами (Стычкин, Верник, Матвеев, Асмус, Тарасова, Дапкунайте, Виторган) ему приходится репетировать удаленно. Правда, не все идет по плану, потому что отношения, секс и родители теперь тоже онлайн. Да и сам спектакль добавляет безумия, ведь в главной роли − настоящая овца...

С 4 мая: мультсериал «Рик и Морти», 4 сезон, 2 часть.

В свежих сериях гиперактивного ученого Рика Санчеза и его стеснительного внука Морти Смита ждут новые приключения, а зрителей − мощный заряд абсурда и сюрреализма, усиленный фирменным юмором, безжалостными пародиями на современную поп-культуру и камео звезд. Новые эпизоды четвертого сезона сериала, как и другие сезоны, будут доступны только в подписке «КиноПоиск HD».

С 18 мая: мультсериал «Смешарики», новый сезон, 52 серии.

Эксклюзивная премьера нового сезона классических «Смешариков» в 2D состоится спустя десять лет после выхода предыдущего. Зрителей ждут новые приключения полюбившихся персонажей из Ромашковой долины: Бараша, Кроша, Нюши, Копатыча, Лосяша и других. Одновременно с премьерой нового сезона «Смешариков» на «КиноПоиск HD» появится детский профиль с персональными рекомендациями.

В мае: «Нормальные люди» (Normal People), 1 сезон.

Сериал по роману ирландской писательницы Салли Руни, которую называют Сэлинджером нашего времени. Книга попала в лонг-лист Букеровской премии, а совсем недавно была переведена на русский язык. Старшеклассник Коннел – один из самых популярных парней в школе, звезда местной футбольной команды, Марианна – тихая и застенчивая ученица. Подростки из разных социальных групп неожиданно друг для друга сходятся, но из-за ошибки, совершенной Коннелом накануне выпускного, их ждет тяжелый разрыв. Позднее судьба преподносит им еще один шанс, а затем еще один: смогут ли они быть счастливы вместе? Сериал «Нормальные люди» будет доступен только в подписке «КиноПоиск HD».

В мае: «Разрабы» (Devs), 1 сезон.

Фильм от автора ИЗ МАШИНЫ и АННИГИЛЯЦИИ Алекса Гарленда. Компьютерный инженер Лили Чан работает в передовой технологической компании Amaya в Сан-Франциско и подозревает, что руководство фирмы виновно в смерти ее парня и по совместительству коллеги по работе. В попытке найти следы преступления она натыкается на секретное подразделение. Рейтинг первого сезона на IMDb − 7,9. Сериал «Разрабы» будет доступен в подписке «КиноПоиск HD».

В мае: «Настрогали» (Breeders), 1 сезон.

Комедийная драма о непростых взаимоотношениях отцов и детей, где Мартин Фримен не только исполнил одну из главных ролей, но также выступил соавтором и продюсером. Пол и Элли − супруги с тремя детьми. Они очень стараются быть идеальными родителями и достойно воспитывать детей, однако найти баланс между семьей, друзьями и работой оказывается непросто. Сериал «Настрогали» будет доступен только в подписке «КиноПоиск HD»

Кроме того, по подписке в мае будут доступны полнометражная драма НЕИЗБРАННЫЕ ДОРОГИ и анимэ ФОРМА ГОЛОСА. В магазине онлайн-кинотеатра можно будет приобрести 2 сезон сериала «Дрянь» (с 17 мая), а также 3, 4 и 5 сезоны сериала «Черное зеркало» и четыре сезона сериала «Острые козырьки».

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30.04.2020 Автор: Артур Чачелов

Источник: Кинопоиск