«КиноПоиск HD» рассказал о майских новинках

В мае библиотека «КиноПоиск HD» порадует пользователей фильмами, которые добрались до онлайн-кинотеатров из проката , например, МАЙОР ГРОМ: ЧУМНОЙ ДОКТОР, новыми эксклюзивами — сериалом «Пищеблок», а также доступными теперь по подписке игровым ремейком МУЛАН (с 14 мая) и картиной НОВЫЕ МУТАНТЫ (с 28 мая).

Полный список множества новинок:

С 25 апреля: сериал «Вампиры средней полосы» — по подписке до 4 июня

Смоленск отличается от любого другого провинциального города средней полосы лишь одним — в Смоленске живут вампиры. Живут давно и тихо, по закону. Живут не примечательной жизнью обычной провинциальной семьи и вовсе не убивают людей. Хотя кровь, конечно, попивают. Но когда в березовой роще под Смоленском находят обескровленных парней, их мирная жизнь оказывается под угрозой.

С 26 апреля: сериал «По законам военного времени» (4 сезона) — по подписке

Июль 1941 года. Из Москвы в Киев, где обстановка накаляется с каждым днем, неожиданно прибывает заместитель главного военного прокурора РККА Николай Мирский. Он создает особый отдел в военной прокуратуре фронта, в который входят следователь киевской военной прокуратуры Рокотов и бывший следователь Днепропетровского УГРО Светлана Елагина. Рокотову и Елагиной придется расследовать особо важные дела, действуя как на передовой, так и в городе, где активизировавшийся преступный мир начинает объединяться с просачивающимися в город немецкими диверсантами.

С 26 апреля: сериал «Вызовите акушерку» (10 сезон) — по подписке

Одна из самых успешных исторических драм BBC Studios за последние 10 лет (рейтинг 8,2 на КиноПоиске, 8,4 на IMDB), снятая по мотивам мемуаров бывшей акушерки Дженнифер Уорт. Сериал рассказывает о коллективе акушерок и монахинь с медицинскими навыками, которые работают в бедном лондонском районе Ист-Энд в 1950-1960-е годы — период послевоенного бэби-бума. События десятого сезона происходят летом 1966 года: Англия выиграла Кубок мира по футболу, и в стране царит атмосфера радости и оптимизма. Но впереди новые испытания, которые отразятся на жизнях обитателей дома Ноннатуса — катастрофа в Аберфане, которая унесет жизни больше сотни детей и нескольких десятков взрослых, а введение закона о декриминализации абортов, принятия которого так ждут акушерки, продолжает откладываться, несмотря на заявления премьер-министра. В мае также выйдет специальный эпизод в честь десятилетнего юбилея сериала.

С 29 апреля: ЭСАВ — по подписке

Фильм открытия кинофестиваля «Меридианы Тихого» и участник ММКФ-2021 — лиричная драма Павла Лунгина по одноименной семейной саге Меира Шалева, современная версия библейской притчи об Эсаве и Иакове. Эсав еще подростком бежал в Америку и стал популярным писателем, но удовлетворения ему это не принесло.Спустя 20 лет он возвращается в Израиль, где его брат Яков унаследовал пекарню отца и женился на любимой девушке Эсава.

С 29 апреля: ГОДЗИЛЛА ПРОТИВ КОНГА — за отдельную плату

Эпическая битва между легендарными титанами — древним ящером Годзиллой и гигантской гориллой по имени Конг.

С 29 апреля: ГАНЗЕЛЬ, ГРЕТЕЛЬ И АГЕНТСТВО МАГИИ —по подписке

Вольная анимационная экранизация классической сказки Братьев Гримм «Гензель и Гретель». Когда макаронный монстр похищает владыку волшебного Королевства, за дело берется АМБ —агентство магической безопасности, которое следит за тем, чтобы чародеи неукоснительно соблюдали законы. Заняться делом поручают лучшему агенту АМБ — Гретель, а в напарники ей достается Ганзель — ее вредный брат, обладающий репутацией искусного мошенника. Вместе им предстоит проникнуть в жуткие тайны волшебного мира, сразиться с силами зла и бросить вызов могущественной Ведьме.

На майские праздники: МАЙОР ГРОМ: ЧУМНОЙ ДОКТОР — по подписке

Игорь Гром ловит преступников в режиме 24/7 — не проходит и дня, чтобы он не задержал очередную банду грабителей. Но вскоре в городе появляется человек в костюме Чумного Доктора, который сжигает богачей, ушедших от суда при помощи денег и высокого статуса. Грому придётся разобраться, кто же такой Чумной Доктор и какие цели он преследует на самом деле. Главные роли в фильме исполнили Тихон Жизневский («Топи», «Огонь») и Любовь Аксенова («Настя, соберись!», «Бывшие»). В фильме также снимались Александр Сетейкин, Михаил Евланов, Алексей Маклаков, Сергей Горошко, Олег Чугунов и другие.



В мае: МИНАРИ — по подписке

Душещипательная драма от режиссера Ли Айзека Чуна, снятая им по мотивам истории собственной семьи. Фильм-лауреат премии «Оскар» и премии BAFTA (за женскую роль второго плана), «Золотого глобуса» (за лучший иностранный фильм), а также Гран-при и приза зрительских симпатий кинофестиваля «Сандэнс». 1980-е, США. Семья Ли, бежавшая из Кореи в Штаты от нищеты, переселяется в Арканзас. Устав от однообразной работы на птицефабрике, глава семьи Джейкоб пытается воплотить в жизнь свою американскую мечту — стать фермером и обеспечить достойную жизнь жене и двум детям. Но вместо долгожданного счастья Джейкоба преследуют бесконечные испытания: деньги постоянно на исходе, земля не поддается возделыванию, жене не нравится жить в полевых условиях, а у сына больное сердце. Роль отца семейства в фильме сыграл Стивен Ян («Ходячие мертвецы», ПЫЛАЮЩИЙ).

В мае: сериал «Слишком близко» (1 сезон) — по подписке

Пронзительная драма от BBC Studios со звездой сериала «Чернобыль» Эмили Уотсон в главной роли. Уотсон играет судебного психиатра, доктора Эмму Робертсон, которой предстоит разобраться в мотивах женщины по имени Конни Мортенсен, подозреваемой в страшном преступлении. Пациентка путается в показаниях и страдает провалами в памяти. Доктора Робертсон тоже терзают демоны прошлого, и чем глубже она погружается в личную историю Конни, тем сложнее ей становится сохранять беспристрастность.

В мае: МИР ГРЯДУЩИЙ — за отдельную плату

Костюмная драма об американской фермерше XIX века, которая влюбляется в свою прекрасную соседку. В роли последней — звезда сериала «Корона» Ванесса Кирби.

С 1 мая: сериал «Волк» — по подписке

Экранизация детективного романа Александра Терехова «Каменный мост». После неудачной спецоперации разведчик Александр Волк попадает в тюрьму арабского Востока. От расстрела его спасает генерал-майор КГБ в отставке Гольцман, но взамен просит Волка найти убийц своего сына. Убитый был хорошим другом Александра, поэтому тот немедленно берется за дело. Накануне своей смерти сын Гольцмана занимался расследованием событий 3 июня 1943 года на Каменном мосту в Москве, когда была убита дочь посла СССР в Мексике. Волк восстанавливает события прошлого, но чем ближе он подходит к правде, тем больше опасностей ему угрожает.

С 3 мая: сериал «Легенды завтрашнего дня» (6 сезон) — по подписке

Шестой сезон спин-оффа сериалов «Стрела» и «Флэш» по комиксам DC. Увидев будущее, которого обязательно нужно избежать, Рип Хантер, путешественник во времени, собирает команду из героев и злодеев, чтобы противостоять смертельной угрозе. На кону стоит не только наша планета, но и все время в целом. Сможет ли эта команда победить бессмертное зло, абсолютно непохожее на то, что они видели раньше?

С 7 мая: РАЙЯ И ПОСЛЕДНИЙ ДРАКОН — за отдельную плату

Отважная юная воительница пускается на поиски последнего живущего дракона, который поможет ей спасти родную страну от монстров, превращающих людей в камень.

С 10 мая 2021: сериал «В поисках любви» — по подписке

Экранизация одноименного романа английской писательницы Нэнси Митфорд от BBC Studios. В центре истории, происходящей в промежутке между Первой и Второй мировыми войнами, радости и невзгоды в жизни очаровательной молодой аристократки по имени Линда и ее кузины и лучшей подруги Фанни. Обе девушки одержимы мечтой обрести личное счастье, но поиски любви разводят их в разные стороны: Фанни влечет тихая спокойная жизнь, а ветреная Линда следует зову сердца и с головой бросается в новые романы и авантюры.

С 13 мая: аниме ВАЙОЛЕТ ЭВЕРГАРДЕН. ФИЛЬМ — за отдельную плату

Юная сотрудница почты никак не может смириться с утратой любимого, но начать жизнь заново ей помогает загадочное письмо без адресата.

С 18 мая: ИП МАН 3 (2015)

Новый вызов для легендарного мастера кунг-фу: Ип Ману придется бороться с бандитской группировкой, которая хочет«подмять» под себя местную школу.





С 19 мая: сериал «Пищеблок» (1 сезон) — по подписке



Мистическая фантастика по роману Алексея Иванова. Пока вся страна следит за Олимпиадой-80, в пионерском лагере «Буревестник» на Волге происходят странные события. Дети загадочно исчезают по ночам, а потом возвращаются — но совсем не такими, как прежде. Увлеченные летней

свободой и друг другом вожатые не замечают, как в их отрядах оживают страшные пионерские легенды, а руководство лагеря делает вид, что все в порядке. Разбираться в тайнах «Буревестника» придётся мальчику Валерке и вожатому Игорю. Для начала им предстоит понять, остался ли в лагере хоть кто-то, кому можно доверять.

С 19 мая: сериал «Война миров» (2 сезон) — по подписке

Продолжение экранизации фантастического романа Герберта Уэллса о поединке человечества с захватчиками-пришельцами в декорациях современного мира. Европейским астрофизикам удается получить радиосигнал из далекого космоса, свидетельствующий о существовании внеземной цивилизации. Спустя несколько дней после того, как эта новость становится достоянием общественности, Землю атакуют инопланетные корабли и уничтожают большую часть человечества. Немногим оставшимся в живых предстоит разобраться в причинах этого вторжения и выяснить, как дать отпор безжалостным захватчикам.

С 20 мая: МАСТЕР Z: НАСЛЕДИЕ ИП МАНА (2018)

После поражения от Ип Мана Чун Тинь-Чи решает исправиться и вести тихую мирную жизнь, но случайно переходит дорогу очень влиятельным людям и снова оказывается в гуще событий.

С 21 мая: ВЗРЫВНОЙ УДАР — за отдельную плату

Два молодых брата из Колумбии изо всех сил пытаются вписаться в свою новую жизнь в пригородной Америке.

С 24 мая: мультсериал «Дунканвилль» (2 сезон) — по подписке

Продолжение комедийного мультсериала от создателей «Симпсонов» и режиссера «Футурамы» и «Харли Квинн». 15-летний Дункан, рыжий долговязый тинейджер, живет в обычной американской семье. Его папа — сантехник, помешанный на рок-музыке, мама — контролерша парковки,которая мечтает стать детективом, 12-летняя сестра Кимберли — типичный вредный подросток, а младшая приемная сестра Джинг влюблена в Дункана по уши и планирует однажды выйти за него замуж. Сам Дункан, не столько бунтарь, сколько скучающий фантазер, переживает все трудности пубертата и попадает в неприятности в основном из-за собственной неловкости и косноязычия, но всегда выбирается из них с помощью родных или банды верных друзей. На КиноПоиск HD «Дунканвилль» выходит в узнаваемой озвучке голосами «Симпсонов».

С 27 мая: РЫЦАРИ СПРАВЕДЛИВОСТИ — по подписке

Отвязная криминальная комедия от обладателя «Оскара» режиссера Андерса Томаса Йенсена. В жизни военного Маркуса случилась трагедия: при крушении поезда погибла его жена. На первый взгляд, нелепая случайность — но однажды к нему на порог заявляются двое странных ученых, которые утверждают, что катастрофа была подстроена, а ее виновный заслуживает наказания. Вместо того, чтобы поделиться горем с психологом, Маркус отправляется с новыми знакомыми на поиски правды. Теперь их команда зовётся Рыцарями справедливости, и они намерены разобраться, что же случилось на самом деле.

С 27 мая: сериал «С большой буквы» (5 сезон) — по подписке

Продолжение экранизации фантастического романа Герберта Уэллса о поединке человечества с захватчиками-пришельцами в декорациях современного мира. Европейским астрофизикам удается получить радиосигнал из далекого космоса, свидетельствующий о существовании внеземной цивилизации. Спустя несколько дней после того, как эта новость становится достоянием общественности, Землю атакуют инопланетные корабли и уничтожают большую часть человечества. Немногим оставшимся в живых предстоит разобраться в причинах этого вторжения и выяснить, как дать отпор безжалостным захватчикам.

С 27 мая: ИП МАН 4 (2019)

Прощание с великим мастером: получив смертельный диагноз, Ип Ман отправляется в Штаты, чтобы подыскать школу для своего сына-разгильдяя.

Скоро: УРОКИ ФАРСИ — по подписке

Фильм-участник Берлинского кинофестиваля от режиссера Вадима Перельмана. 1941 год, Жиль, молодой бельгиец еврейского происхождения, сын раввина, во время нацистского рейда попадает в плен, но чудом избегает расстрела, выдав себя за перса по имени Реза. И это оказывается весьма кстати, поскольку Клаус Кох, немецкий начальник кухни в лагере, куда привозят Жиля, мечтает выучить персидский язык, чтобы уехать в Тегеран после окончания войны и открыть там свой ресторан. Так Жиль превращается в учителя языка, которого не знает — ему приходится изобрести язык с нуля и придумывать огромное количество слов на ходу.

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30.04.2021 Автор: Виолетта Палий