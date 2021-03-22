«КиноПоиск» и Александр Роднянский вместе выпустят семь сериалов

Онлайн-кинотеатр «КиноПоиск HD» договорился о стратегическом партнерстве с компаниями продюсера Александра Роднянского AR Content (Лос-Анджелес) и «Нон-Стоп Продакшн» (Москва). Компании заключили долгосрочное соглашение о совместном производстве семи сериалов. К проектам привлекаются международные партнеры, они рассчитаны на внимание как российской, так и мировой аудитории. В России сериалы выйдут эксклюзивно по подписке на «КиноПоиск HD».

Первыми совместными проектами станут «Мерзлая земля» Валерии Гай Германики и сериал «Хэдшот» Владимира Битокова. Также в активной стадии производства находится сериал о порноиндустрии в Восточной Европе Everybody’s Woman. Это проект Корнела Мундруцо и Каты Вебер, который сразу выйдет на английском языке.

Сюжет «Мерзлой земли» основан на журналистском расследовании о серийном убийце из Хакасии «Дорога в Аскиз». Имена участников реальной истории и ее место действия будут изменены. В 2020 году сериал был отобран для участия в главном европейском сериальном питчинге Series Mania во Франции. В том же году к проекту присоединился первый международный партнер − американская онлайн-платформа Topic.

«Хэдшот» − сериал о киберспорте и профессиональных геймерах. Главный герой − увлеченный онлайн-шутерами старшеклассник Денис. Он привык побеждать в виртуальных боях, но в реальности дела у него не очень: нет друзей, зато полно проблем в школе и дома. Все меняется, когда на помощь Денису приходит его дерзкий персонаж из видеоигр. Попав в мир большого киберспорта и прогеймеров, Денис впервые в жизни чувствует себя на своем месте.

«У нас большой опыт производства и продвижения содержательного кино на международные рынки. Наши фильмы попадали на главные мировые фестивали, выигрывали самые престижные награды и выходили в прокат во многих странах, включая самую сложную для конкуренции − США. Теперь очередь за самым популярным сегодня контентом − сериалами, − комментирует продюсер Александр Роднянский. − Сотрудничество с командой «КиноПоиска», активно завоевывающей лидерство в России, позволит нам осуществить самые дерзкие творческие проекты. Немаловажно и то, что речь идет о взаимодействии с огромной экосистемой «Яндекса», созданного в свое время усилиями всего лишь нескольких пассионарных людей и ставшим одной из лучших и крупнейших компаний Европы».

«Современные сериалы для стримингов всё больше приближаются к кино. За их создание берутся продюсеры, режиссеры и артисты первой величины, − говорит директор по контенту медиасервисов «Яндекса» Ольга Филипук. − Благодаря партнерству со студиями Александра Роднянского подписчики «КиноПоиска» получат возможность увидеть качественные художественные высказывания в разных жанрах, а их авторы найдут своего зрителя».

Сериалы «Мерзлая земля» и «Хэдшот» выйдут эксклюзивно на КиноПоиск HD в 2022 году.

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22.03.2021 Автор: Артур Чачелов