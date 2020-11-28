На «КиноПоиск HD» появится больше контента от FOX и Sony Pictures

До конца года библиотека «КиноПоиск HD» пополнится легендарными фильмами и сериалами от Sony Pictures и FOX. В общей сложности, подписчикам станет доступно более 1500 часов нового контента.

В частности, в онлайн-кинотеатре появятся все сезоны культовых сериалов FOX: «Как я встретил вашу маму», «Гриффины», «Американская история ужасов», «Побег» и многих других − всего более 1600 эпизодов. Также в подписку войдут анимационные ситкомы «Закусочная Боба» и «Американский папаша», детективный сериал «Кости», китчевый хоррор «Королевы крика», легендарные «Сыны анархии» с Чарли Ханнэмом. Кроме того, в магазине онлайн-кинотеатра можно будет приобрести все сезоны «Симпсонов».

Подписка пополнилась популярными фильмами и сериалами студии Sony Pictures − это более 650 часов контента. Сюда попали, например, фильм ОДНАЖДЫ В... ГОЛЛИВУДЕ, дилогия ZОМБИЛЭНД, мультфильм ANGRY BIRDS 2 В КИНО, новый сезон «Хорошего доктора» и еще множество проектов.

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28.11.2020 Автор: Артур Чачелов

Источник: «КиноПоиск»