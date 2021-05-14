«КиноПоиск HD» рассказал о популярных на майских праздниках проектах

В этом году майские праздники продлились 10 дней. За это время на «КиноПоиск HD» вышло много интересных проектов, поэтому онлайн-кинотеатр решил уже сейчас рассказать, что успели посмотреть подписчики во время каникул.

Рейтинг возглавил МАЙОР ГРОМ: ЧУМНОЙ ДОКТОР — долгожданный блокбастер по комиксам Bubble. За шесть дней у фильма с Тихоном Жизневским и Любовью Аксеновой более полумиллиона смотрящих. Одновременно с «КиноПоиск HD» картина вышла на Netflix. На обоих сервисах МАЙОР ГРОМ оказался на первом месте в топе популярности и вызвал бурные обсуждения в соцсетях.

Следующие пять позиций в нашем рейтинге также заняли российские проекты. Подписчики следили за историей провинциальных кровопийц («Вампиры средней полосы»), охотой на гангстеров («За час до рассвета»), манипуляциями властного переговорщика («Медиатор»), успехами и провалами популярной вебкамщицы (Happy End) и приключениями простого парня Ивана и его волшебного помощника (КОНЕК-ГОРБУНОК).

В топ-20 вошло еще два российских проекта. На десятом месте — прорывная драмеди «Чики» с квартетом блестящих актрис. На пятнадцатом — ГАНЗЕЛЬ, ГРЕТЕЛЬ И АГЕНТСТВО МАГИИ, российская экранизация сказки братьев Гримм, которая еще в марте стала хитом Netflix.

Востребованность российского контента — тренд последних месяцев. С начала 2021 года до 11 мая доля подписчиков, которые смотрели российские фильмы и сериалы, в сравнении с аналогичным периодом прошлого года выросла в два раза. Отечественные проекты становятся все более смелыми и качественными, и пользователи ставят им высокие оценки. Так, «Вампиры средней полосы» и «Медиатор» попали в топ-250 лучших сериалов «КиноПоиска».

Также в топе за майские праздники — лауреат трех премий «Оскар» ЗЕМЛЯ КОЧЕВНИКОВ и антиутопия «Рассказ служанки», у которой как раз начал выходить новый сезон. В двадцатке держатся ДЖЕНТЕЛЬМЕНЫ, ЕЩЕ ПО ОДНОЙ, «Рик и Морти», ГАРРИ ПОТТЕР и «Бесстыжие» — традиционные лидеры смотрения.

Кроме того, в преддверии Дня Победы традиционно вырос интерес к фильмам о Второй мировой. Самой популярной военной картиной стали УРОКИ ФАРСИ Вадима Перельмана — пронзительная драма о холокосте. Также в пятерке Т-34 с Александром Петровым, ИДИ И СМОТРИ Элема Климова, БУНКЕР с Бруно Ганцем и БЕССЛАВНЫЕ УБЛЮДКИ Квентина Тарантино.

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14.05.2021 Автор: Виолетта Палий