«КиноПоиск HD» рассказал о популярных проектах мая

За первый месяц на сервисе фильм Олега Трофима МАЙОР ГРОМ: ЧУМНОЙ ДОКТОР посмотрели более 900 тысяч подписчиков. После бурного старта экранизация комиксов Bubble закрепилась в топе: МАЙОР ГРОМ стал первым среди российских фильмов и вторым среди всех фильмов платформы по числу смотрящих подписчиков за один месяц — сразу после ЛИГИ СПРАВЕДЛИВОСТИ ЗАКА СНАЙДЕРА, у которой на текущий момент более 1,8 млн смотрящих подписчиков.

Самый популярный сериал мая — «Пищеблок». Первые два эпизода вышли 19 мая, и у мистической фантастики по роману Алексея Иванова уже более полумиллиона смотрящих подписчиков. Также в топе российские сериалы, которые стали хитами в майские праздники: комедия «Вампиры средней полосы», ретродетектив «За час до рассвета», триллер «Медиатор» и откровенная драмеди more.tv о вебкаме Happy End.

В десятку попали фильмы и сериалы разных жанров: семейные блокбастеры МУЛАН, КОНЕК-ГОРБУНОК, военная драма УРОКИ ФАРСИ Вадима Перельмана и новый сезон антиутопии «Рассказ служанки».

В топ также вернулись ДЖЕНТЕЛЬМЕНЫ Гая Ричи. Видимо, зрители пересматривают один из главных фильмов прошлого года в связи с выходом новой работы британского режиссера — ГНЕВА ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО.

Наконец, на двадцатом месте оказались «Друзья» и ФОРСАЖИ. 26 мая вышел долгожданный спецэпизод «Воссоединение», в котором актеры и создатели обсудили легендарный ситком. Интерес к ФОРСАЖА объясняется выходом в прокат девятой части гоночной франшизы.

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03.06.2021 Автор: Виолетта Палий, Ольга Куликова