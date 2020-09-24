Фонд «Кинопрайм» инвестировал в кино за полтора года 1,5 млрд рублей

На пресс-завтраке фонда «Кинопрайм» исполнительный директор Антон Малышев рассказал об итогах работы организации за полтора года. За это время поддержано 27 проектов на общую сумму 1,5 млрд рублей. Ранее сообщалось, что к концу 2020 года Фонд готов инвестировать в кинопроизводство в два раза больше – 3 млрд рублей.

«Мы действительно стараемся подобрать хорошие истории, но на рынке нет такого объема интересных нам для инвестиций проектов – качественных и двигающих индустрию вперед, – заявил Антон Малышев. – Сумма в 3 млрд была в каком-то смысле внутренним лимитом, на который мы ориентировались. За три года мы планируем инвестировать 6 млрд, думаю, шансы на это есть».

Из 27 фильмов фонда в прокат вышли четыре, в частности, ФЕЯ, ОДИН ВДОХ и ТЕКСТ. Именно ТЕКСТ, инвестиции "Кинопрама" в который составили 30 млн рублей, стал самым прибыльным фильмом для фонда. Также фонд поддержал нынешних триумфаторов «Кинотавра»: KITOBOY, КОНФЕРЕНЦИЯ, ТРОЕ, ГЛУБЖЕ!, ЧЕЛОВЕК ИЗ ПОДОЛЬСКА. «Я не могу сказать, что за полтора года мы вышли в плюс, так как многие проекты еще только начинают сниматься, – продолжил Малышев. – Несмотря на это, мы видим подтвержденную реализацию инвестиций на 70%. С учетом того, что существующий пакет фильмов в основном состоит из арта, арт-мейнстрима и дебютов, то есть изначально не очень коммерческих фильмов, результаты мне кажутся неплохими».

Фонд возвращает инвестиции за счет проката, зарубежных продаж и продажи прав в онлайн и на ТВ. В особенности сегменту арт-мейнстрима интересны онлайн-права. «Кинопрайм» договорился о партнерстве с «КиноПоиском», вместе с тем это не предполагает онлайн-релиза всех поддержанных фондом проектов именно в этом онлайн-кинотеаре. К примеру, ПЕТРОВЫ В ГРИППЕ и ГЛУБЖЕ!, созданные в партнерстве с Okko, выйдут там. «Мы не забираем онлайн-права, а просим их в управление для того, чтобы достичь лучших результатов. Практика показала, что "Кинопрайму" легче договориться о более выгодных условиях с онлайн-площадками, чем просто продюсерам», – рассказал Антон Малышев.

Изначально сообщалось, что фонд готов инвестировать в кинопроизводство на финальном этапе, закрывая до 50% производственного бюджета и выделяя до 100 млн рублей. Теперь «Кинопрайм» планирует входить в проекты на начальных стадиях и выделять более значительные средства. «За первые полтора года мы откатали технологию и видим первые аккуратные, но тем не менее позитивные результаты. Это значит, что технология работает. Теперь можно увеличивать объем и заходить в проекты, которые несколько дороже, чем небольшие артхаусные фильмы», – заявил исполнительный директор фонда.

Малышев отмел предположение, что тем самым он выходит на территорию Фонда кино, так как перед Фондом прежде всего ставится задача увеличивать долю российского кино, инвестируя в любые проекты, а «Кинопрайм» стремится повышать качество. Пересечение в финансировании с Фондом возможно и предпочтительно, так как это снижает риск инвестора. Напомним, «Кинопрайм» в этом году выделил средства на поддержанные Фондом кино ЧЕРНОБЫЛЬ, ВОЗДУХ и ГЕНЗЕЛЬ И ГРЕТЕЛЬ.

Малышев также сообщил об усилении партнерских отношениях с Фондом кино и Министерством культуры: «Если на старте были какие-то шероховатости, то теперь их нет, что позволяет нам в том числе получать больше заявок на интересные проекты. И я надеюсь на поддержку этих организаций и в дальнейшем». Он предположил, что деятельность «Кинопрайма» повлияла на выход на рынок еще одного частного инвестора, МТС Медиа. Более того, обсуждалас консолидация активов, но пока договориться не удалось, уточнил он. На данный момент неизвестно, какие фильмы будет снимать МТС: будут ли они рассчитаны исключительно на онлайн-площадку МТС, исходя из запросов ее аудитории, и насколько качественными и коммерческими будут проекты.

В целом фонд готов сотрудничать с любыми инвесторами. «Кинопрайм» – это некоммерческая организация, где прибыль фонда не изымается учредителем, а направляется на уставные цели. Мы входим в проекты легальным инвестором, дальше мы все вместе прикладываем усилия, чтобы максимально реализовать все права и заработать денег на этих условиях. Мы настроены не только на то, чтобы возвращать средства инвесторов, но и выходить на прибыль, чтобы поддерживать больше проектов», – заключил он.

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24.09.2020 Автор: Рая Башинская

Источник: Фонд «Кинопрайм»