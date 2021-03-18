Российские киносети поддержали введение запрета на пронос еды в кинозалы

Крупнейшие российские киносети высказались в поддержку инициативы о введении запрета для зрителей на пронос в кинозалы еды и напитков, купленных не в кинотеатре.

Напомним, что пункт о таком запрете содержится в новом проекте министерства культуры РФ, опубликованном на портале нормативных правовых актов. Документ носит название «Правила оказания услуг по показу фильмов в кинозалах и оказания связанных с таким показом услуг».

В нем, в частности, говорится, что кинотеатры должны сами решать для себя, нужно ли устанавливать запрет на пронос в кинозал продуктов питания и напитков. Речь идет о той продукции, которая приобретается не на территории кинотеатра.

О необходимости подобного ограничения в отрасли говорят уже довольно давно. Но если данный проект будет принят, кинотеатры получат возможность официально запрещать зрителям брать свою еду на сеансы.

Российские кинотеатральные сети из числа «большой тройки» высказались в поддержку этого проекта Минкульта.

«В законопроекте говорится, что кинотеатр вправе устанавливать определенные правила, именно в этой формулировке мы его поддерживаем. То есть мы будем устанавливать определенные правила проноса еды в залы, точные формулировки этих правил мы выработаем после принятия закона», – сообщил БК директор по маркетингу объединенной сети «Кино Окко» Сергей Кузнецов.

В сети «КАРО» в свою очередь подчеркнули, что необходимость внесения таких поправок в законодательство «очевидна для всех».

«Нигде в мире не разрешен пронос еды на территорию кинотеатра. Кинотеатры активно вкладываются в развитие кинобаров и уже сейчас предлагают широкую линейку продукции, включая продукцию для детей и здоровое питание по доступным ценам», – отметила вице-президент по управлению маркетингом, кафе и кинобарами сети «КАРО» Ольга Проскурякова.

Запрет на пронос купленной вне кинобаров еды в кинозалы был бы желателен и для сети «Киномакс», акцентировала директор по маркетингу Ирина Туманова. «На самом деле ни у кого же не вызывает вопросов запрет приносить в рестораны еду, купленную в других точках общественного питания или приготовленную дома? Такой же подход может быть вполне применим и для кинотеатров», – уверена она.

18.03.2021 Автор: Дмитрий Некрасов