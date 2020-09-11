В Сочи открылся 31-й «Кинотавр»

Вечером в пятницу, 9 июня, в Сочи открылся 31-й российский фестиваль «Кинотавр». Церемония традиционно прошла в Зимнем театре, но, кажется, это был единственный аспект открытия, который остался неизменным. Вместо красной дорожки и помпезной церемонии «Кинотавр» в этот раз открылся с соблюдением всех правил санитарной безопасности, предписываемых Роспотребнадзором. Приветственное слово участникам и гостям фестиваля по видеосвязи передала министр культуры Ольга Любимова.

Главным событием церемонии стало вручение почетной награды "За выдающийся вклад в кинематограф и преодоление границ между разными видами искусства кино". Награда была была вручена режиссеру Андрею Хржановскому.

Открылся фестиваль показом нового фильма Андрея Хржановского НОС, ИЛИ ЗАГОВОР НЕ ТАКИХ. Конкурсные показы начнутся в субботу, 12 сентября. Киносмотр продлится до 18 сентября. Фильмом закрытия станет новая картина Андрея Кончаловского ДОРОГИЕ ТОВАРИЩИ!, мировая премьера которой прошла в рамках конкурсной программы 77-го Венецианского кинофестиваля.

В этом году в основную конкурсную программу 13 вошли картин. Председателем жюри основного конкурса стал режисссер Борис Хлебников. В жюри также вошли режиссер Нигина Сайфуллаева, оператор Федор Лясс, актер Владимир Вдовиченков, продюсер Екатерина Филиппова, актриса Оксана Фандера и тележурналистка Дарья Златопольская.

11.09.2020 Автор: Никита Никитин