На 30-м "Кинотавре" победу одержал фильм "Бык" Бориса Акопова

В Сочи завершился 30-й Открытый российский кинофестиваль «Кинотавр». Церемония награждения состоялась в Зимнем театре, члены жюри под руководством Константина Хабенского огласили имена призеров.

Обладателем главного приза фестиваля стала картина БЫК Бориса Акопова. Лучшим режиссером назван Александр Лунгин (БОЛЬШАЯ ПОЭЗИЯ). Приз за лучший дебют достался фильму Анны Пармас ДАВАЙ РАЗВЕДЕМСЯ! Награду за лучшую исполнение мужской роли получил Александр Кузнецов (БОЛЬШАЯ ПОЭЗИЯ) . Аналогичной женской награды удостоена Виктория Толстоганова (ВЫШЕ НЕБА).

Приз за лучший сценарий жюри «Кинотавра» отдало картине ДАВАЙ РАЗВЕДЕМСЯ! За операторскую работу награжден .Глеб Филатов (БЫК).

Ранее был вручен приз зрительских симпатий. Его получилакомедия Анны Пармас ДАВАЙ РАЗВЕДЕМСЯ!

ВСЕ ПРИЗЫ «КИНОТАВРА»:

Главный приз: БЫК

Приз за лучшую режиссуру: Александр Лунгин (БОЛЬШАЯ ПОЭЗИЯ)

Приз за лучшую женскую роль: Виктория Толстоганова (ВЫШЕ НЕБА)

Приз им. Олега Янковского за лучшую мужскую роль: Александр Кузнецов (БОЛЬШАЯ ПОЭЗИЯ)

Диплом жюри основного конкурса: ВЕРНОСТЬ

Приз за лучшую операторскую работу: Глеб Филатов (БЫК)

Приз им. Г. Горина за лучший сценарий: ДАВАЙ РАЗВЕДЕМСЯ!

Специальный диплом им. М. Таривердиева «За музыкальное решение фильма»: Игорь Вдовин (МЫСЛЕННЫЙ ВОЛК)

Приз имени Даниила Дондурея Гильдии киноведов и кинокритиков России: КЕРОСИН

Диплом Гильдии киноведов и кинокритиков: МАЛЬЧИК РУССКИЙ

Приз за лучший дебют: ДАВАЙ РАЗВЕДЕМСЯ!

Приз конкурса «Кинотавр. Короткий метр»: «Топливо» (режиссер Михаил Архипов)

Приз зрительских симпатий: ДАВАЙ РАЗВЕДЕМСЯ!

В этом году партнерами фестиваля стали ювелирная компания MERCURY, авиакомпания S7, вода San Benedetto, производители косметики Wella Professionals и Max Factor, интернет-платформа START, бренд одежды s.Oliver, компания Bosco di Ciliegi и банк «Сбербанк Первый».

16.06.2019 Автор: Александр Нечаев