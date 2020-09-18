На 31-м «Кинотавре» победу одержал фильм «Пугало» Дмитрия Давыдова

В Сочи завершился 31-й Открытый российский кинофестиваль «Кинотавр». Церемония награждения по традиции прошла в Зимнем театре, члены жюри под руководством режиссера Бориса Хлебникова огласили имена призеров.

Обладателем главного приза фестиваля стала лента ПУГАЛО Дмитрия Давыдова. Лучшим режиссером назван Филипп Юрьев за фильм KITOBOY. Приз за лучший дебют достался картине МАША режиссера Анастасии Пальчиковой. Награду за лучшее исполнение мужской роли получил Владимир Онохов (KITOBOY). Лучшей актрисой признана Валентина Романова-Чыскыырай из фильма ПУГАЛО.

Приз за лучший сценарий жюри «Кинотавра» отдало картине КОНФЕРЕНЦИЯ режиссера Ивана И. Твердовского. За операторскую работу награждена картина ТРОЕ Анны Меликян.

Ранее был вручен приз зрительских симпатий. Его получила ДОКТОР ЛИЗА Оксаны Карас.

ВСЕ ПРИЗЫ «КИНОТАВРА»:

Главный приз: ПУГАЛО (реж. Дмитрий Давыдов)

Приз за лучшую режиссуру: Филипп Юрьев (KITOBOY)

Приз за лучшую женскую роль: Валентина Романова-Чыскыырай (ПУГАЛО)

Приз им. Олега Янковского за лучшую мужскую роль: Владимир Онохов (KITOBOY)

Диплом жюри основного конкурса: ГЛУБЖЕ! (реж. Михаил Сегал)

Приз за лучшую операторскую работу: ТРОЕ (реж. Анна Меликян)

Приз им. Г. Горина за лучший сценарий: КОНФЕРЕНЦИЯ (реж. Иван И. Твердовский)

Специальный диплом им. М. Таривердиева «За музыкальное решение фильма»: группа OQJAV за работу в фильме ЧЕЛОВЕК ИЗ ПОДОЛЬСКА (реж. Семен Серзин)

Приз имени Даниила Дондурея Гильдии киноведов и кинокритиков России: ПУГАЛО (реж. Дмитрий Давыдов)

Диплом Гильдии киноведов и кинокритиков: KITOBOY (реж. Филипп Юрьев)

Приз за лучший дебют: МАША (реж. Анастасия Пальчикова)

Приз конкурса «Кинотавр. Короткий метр»: «Сера» (реж. Лана Влади)

Приз зрительских симпатий: ДОКТОР ЛИЗА (реж. Оксана Карас)

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18.09.2020 Автор: Никита Никитин