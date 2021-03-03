«Кинотавр −2021» объявил даты проведения

32-й Открытый российский кинофестиваль «Кинотавр» начинает прием заявок на участие в конкурсной программе полного и короткого метра. Фестиваль пройдет в Сочи с 18 по 25 сентября 2021 года. Основной площадкой показов, как и в предыдущие годы, станет Зимний театр.

«Ситуация с пандемией во всем мире по-прежнему, к сожалению, влияет на расписание мировых фестивалей, и организаторы вынуждены изменять и традиционный фестивальный график, и сам формат проведения. Некоторые фестивали, такие как Берлин и Роттердам, в этом году пройдут в так называемом гибридном (онлайн и оффлайн) формате, в два этапа, разделившись на два сегмента − зрительский и профессиональный. Другая часть фестивалей, в том числе Канны, Локарно, Карловы Вары, запланированы на лето», − говорится в сообщении организаторов.

Понимая важность традиционного оффлайн-формата, организаторы «Кинотавра» приняли решение провести его в полноценном виде в этом году в сентябре. Напомним, что год назад смотр также переезжал с июня на сентябрь.

Подать заявку на участие и ознакомиться с подробностями регламента фестиваля можно на официальном сайте www.kinotavr.ru

Фестиваль «Кинотавр» проводится при поддержке Министерства культуры Российской Федерации.

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03.03.2021 Автор: Артур Чачелов

Источник: Кинотавр