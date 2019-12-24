Александр Роднянский запускает новый международный фестиваль Kinotavr. Special Edition. Это серия премьерных и эксклюзивных показов зарубежных фильмов −лауреатов и участников крупнейших международных кинофестивалей, еще не вышедших в российский кинопрокат, .

Первый Kinotavr. Special Edition пройдет впервые в Москве с 30 января по 2 февраля 2020 года. Партнерами мероприятия выступят онлайн-кинотеатр Okko и «Каро.Арт». Фестиваль откроется российской премьерой фильма 1917 Сэма Мендеса, который в этот же день выйдет в прокат в России. В программу также вошли фильмы ПРАВДА Хирокадзу Корээда, ТАЙНАЯ ЖИЗНЬ Терренса Малика, О БЕСКОНЕЧНОСТИ Роя Андерссона, ТЛАМЕСС Алы Эдинна Слима, ТЫ УМРЕШЬ В 20 Амджада Абу Алала и ВИШНЕВЫЙ ПЕРЕУЛОК, 7 Йонфаня.

«Мы всегда смотрим на «Кинотавр» как на инструмент продвижения к зрителю самого интересного, что есть в кино, − комментирует президент фестиваля Александр Роднянский. − На протяжении 11 лет кинокомпания «Кинотавр», в том числе компенсируя отсутствие полноценного кинопроката, а иногда и фактически просто заменяя его, проводила два международных фестиваля − собственно «Кинотавр» в Сочи и «Лики любви» в Москве... Я рад, что впервые за 15 лет у нас появилась возможность возродить, если и не в буквальном смысле, международную часть фестиваля. Kinotavr. Special Edition покажет программу из разных фильмов по-разному одаренных авторов, которую мы вместе с Ситорой Алиевой попросили собрать кинокритика Стаса Тыркина».

Kinotavr. Special Edition запускает команда фестиваля «Кинотавр» и его продюсер Полина Зуева. В программе планируются встречи с создателями фильмов-участников. С подробной программой фестиваля можно будет ознакомиться в ближайшее время на сайте www.kinotavr.ru.

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24.12.2019 Автор: Артур Чачелов

Источник: Кинотавр