Права и обязанности зрителей в кинотеатре закрепят в законе

Министерство культуры разработало законопроект, затрагивающий взаимоотношения кинотеатра и зрителя. Сейчас они фактически регулируются правилами киновидеообслуживания от 1994 года, которые на деле уже не соответствуют современным реалиям. Например, в них кинотеатры приравниваются к абстрактному общественному месту, а на зрителя не накладываются никакие обязанности.

В новом законопроекте, который будет дополнять федеральный закон «О государственной поддержке кинематографии РФ», прописано, что зритель не имеет права вести в кинозале аудио- и видеосъемку, проносить в зал оружие, боеприпасы, колюще-режущие предметы, опасные (в том числе едко пахнущие) вещества, пиротехнику и даже лазерные указки. Кинотеатр получит право отказать нарушителям в осуществлении услуги кинопоказа, а также удалить его из зала, если он нарушает правила общественного порядка или причиняет вред имуществу.

Наиболее интересным является раздел, регулирующий правила возвратов кинобилетов. Если ранее кинотеатры в основном руководствовались общими правилам Роспотребнадзора, согласно которым зритель имел право на возмещение стоимости, если услуга не была оказана, то теперь условия возврата по инициативе зрителя будут диктовать сами кинотеатры. При этом, при отмене сеанса у зрителя будет семь дней на то, чтобы обратиться в кинотеатр за возмещением стоимости билета. Кроме того, зритель будет вправе потребовать возврата денег за билет в течение 15 минут после начала демонстрации, если кинотеатр по своей инициативе заменил фильм.

Данный законопроект пока не внесен в Госдуму, он проходит череду согласований в Правительстве.

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25.12.2020 Автор: БК