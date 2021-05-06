Число работающих кинотеатров в России почти вернулось к допандемийному уровню

В исследовании «Невафильм Research» отмечается, что число работающих российских кинотеатров в апреле-мае 2021 года практически оказалось на уровне начала 2020-го и уступает марту прошлого года всего на 1%: 2090 кинотеатров с 5585 залами в марте 2020 года против 2078 кинотеатров с 5569 залами к 1 мая 2021-го.

В марте 2020 года Ассоциация владельцев кинотеатров (АВК) предполагала, что из-за пандемии закроются порядка 20–25% кинотеатров. «Прогноз оказался слишком пессимистичным: закрылось всего 7-8 процентов кинозалов и продолжают запускаться новые, так что уже 1 апреля их число практически догнало допандемийный уровень», – цитирует председателя АВК Олега Березина «Коммерсантъ». Сейчас, по оценке Березина, посещаемость и кассовые сборы составляют примерно 80% от доковидных показателей.

Директор по маркетингу объединенной киносети «Синема Парк» и «Формула Кино» Сергей Кузнецов оценил отток в онлайн-кинотеатры не более 3–5% аудитории. В 2020 году он составлял около 20% из-за пятимесячного карантина.

По данным Фонда кино, в 2019 году суммарная российская касса составила 55,4 млрд рублей, а в 2020 году с падением на 59% оказалась на уровне 22,8 млрд. Для поддержания киноиндустрии правительство в конце 2020 года выделило на поддержку киноотрасли 4,2 млрд рублей, которые распределили между 500 прокатчиками и 30 кинопроизводственными компаниями. Также были выделена госсубсидия для поддержки кинотеатров.

Еще больше новостей на нашем официальном канале в Telegram

Подписывайтесь на наши каналы в Яндекс.Дзене и Instagram

06.05.2021 Автор: Виолетта Палий

Источник: Коммерсантъ