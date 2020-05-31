Роспотребнадзор не будет контролировать зрителей в залах кинотеатров

Роспотребнадзор не намерен отслеживать соблюдение правил по социальному дистанцированию в кинотеатрах. Об этом рассказала глава службы Анна Попова, отвечая на вопросы телеканала «Россия 1». Попова отметила, что выпущенные недавно предписания, касающиеся работы кинотеатров, являются только рекомендациями, а потому контролировать их исполнение и наказывать нарушителей не будут. Прежде всего, это касается правил рассадки зрителей в зале.

В рекомендациях Роспотребнадзора указано, что кинотеатрам необходимо продавать билеты в кинозалы так, чтобы кинозрители сидели на расстоянии 1 метра друг от друга. В Министерстве культуры это называют шахматной рассадкой. При этом, если билеты покупает семьи или пришедшая вместе компания, рассаживать людей не должны.

Решение об открытии кинотеатров должны будут принимать власти регионов по рекомендации санитарных врачей, исходя из эпидемической ситуации в субъекте. Зрителям рекомендовано носить маски и воздержаться от похода в кино при наличии симптомов ОРВИ.

Еще больше новостей в нашем официальном канале в Telegram

Подписывайтесь на наш канал на Яндекс.Дзен

31.05.2020 Автор: Артур Чачелов