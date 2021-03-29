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Кинотеатры просят ослабить ограничения заполняемости в Москве

Однако столичные власти пока не готовы к такому решению

Ассоциация владельцев кинотеатров России (АВК) попросила столичные власти ослабить ограничения по заполняемости кинозалов в Москве. Соответствующее письмо было направлено на имя мэра Сергея Собянина. Сейчас городские кинотеатры не могут продавать больше 50% имеющихся мест в зале. По информации АВК, это не позволяет удовлетворить существующий спрос зрителей, вынуждает кинотеатры недополучать прибыль и заставляет последних повышать стоимость кинобилетов.

Ассоциация владельцев кинотеатров попросила убрать лишь формальное требование к 50%-й заполняемости, не настаивая на снятии требования по соблюдению социальной дистанции: кинотеатры согласны по-прежнему рассаживать через кресло тех, кто не пришел смотреть кино вместе.

Однако столичные власти пока не готовы что-то менять. По словам главы департамента культуры Москвы Александра Кибовского, которые приводит радио «Эхо Москвы», отменять ограничение заполняемости никто не собираются. Требования заполнять залы только наполовину сохранятся пока решение что-то изменить не примет Роспотребнадзор.

Москва − крупнейший по выручке рынок кинопроката в стране. При этом, наибольшие потери от ограничения посещаемости в столице несут релизы авторского, фестивального и артхаусного кино, которое пользуется здесь особым спросом. Блокбастеры из-за ограничений могут недобирать лишь в первый уикенд своего проката, однако затем это компенсируется более долгой работой в кинотеатрах, чем раньше. 

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29.03.2021 Автор: Артур Чачелов

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