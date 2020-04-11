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Фонд кино узнал настроения кинозрителей, находящихся на карантине и в самоизоляции

Каждый третий участник опроса (34%) воспользовался услугами онлайн-кинотеатров

Трекер Фонда кино «Кинозритель», ранее изучавший мнения кинозрителей о фильмах, работающих в кинопрокате, временно переключился на  изучение влияния самоизоляции на киноаудиторию. Организаторов опросов интересовала трансформация модели поведения киноаудитории, которая, возможно, станет одним из главных вызовов в период возобновления кинопоказа. Социологи провели две волны телефонных опросов аудитории и получили данные о том, что изменилось в привычках киносмотрения и в целом в повседневной жизни кинозрителей в период старта режима самоизоляции и после завершения его первой недели. С 29 марта этот режим был введен для всех жителей Москвы, в последующие дни аналогичные меры были приняты и в других регионах.

Состав опрошенных соответствует структуре киноаудитории по частоте просмотра фильмов в кинотеатрах. 61% респондентов относится к активной киноаудитории (посещали кинотеатр в начале года 1-2 раз в месяц и чаще). Среди опрошенных 18-24 лет доля активной киноаудитории составила 69%, среди респондентов 25-34 лет – 63%. Зрители 18-34 лет составляли 60% аудитории кинотеатров в 2019 году. Еще 17% составляли зрители 35-44 лет, данная аудитория посещала кинотеатр преимущественно с детьми и формировала таким образом привычку просмотра фильма в кинотеатре у подрастающего поколения. Динамика модели киносмотрения аудитории данных возрастных групп имеет ключевое значение в условиях последующего восстановления кинопроката.

Результаты трекинга первой недели самоизоляции опубликованы на сайте Фонда кино. Выяснилось, что для 82% киноаудитории текущие условия стали испытанием, изменившим привычный образ жизни, для половины из них (41%) данные изменения носили кардинальный характер. При этом, на фоне увеличения количества свободного времени (58% опрошенных) киноаудитория продолжила выбирать просмотр фильмов как один из основных видов досуга.

После закрытия кинотеатров и расширения активности онлайн-сервисов, предоставивших на период режима нерабочих дней бесплатный/льготный/расширенный доступ к своему контенту, доля аудитории, воспользовавшейся услугами легальных видеосервисов, достигла в среднем 34%, а в некоторых возрастных группах превысила 40% (18-24 года, 25-35 лет). Бесплатный просмотр фильмов или скачивание с «привычных» ресурсов без обращения к услугам онлайн-кинотеатров для просмотра видео в интернете использовали 43% респондентов, а в некоторых возрастных категориях − более половины опрошенных (18-24 года – 58%). При этом только 2% опрошенных сообщили, что не нашли времени или желания обратиться к просмотру фильмов.

Каждый третий участник опроса (34%) смотрел фильм в онлайн-кинотеатре (бесплатно или по подписке). Такой способ просмотра больше распространен в Москве и Санкт-Петербурге (37%), в других городах (Екатеринбурге, Новосибирске и Краснодаре) доля онлайн-кинотеатров среди способов просмотра составила 27%. Среди аудитории 18-24 лет такой способ просмотра свойственен 42%, среди аудитории 25-34 лет – 40%. Только 27% зрителей 35-44 лет смотрели фильмы/мультфильмы в онлайн-кинотеатре за последний месяц.

31% кинозрителей использовали YouTube для просмотра фильмов помимо прочего контента, размещенного навидеохостинге. Данный способ просмотра больше распространён в регионах: 36% против 29% в Москве и 27% в Санкт-Петербурге.

18% киноаудитории смотрели фильмы по ТВ. Такой способ просмотра традиционно характерен больше для женщин, чем для мужчин, а также для аудитории старше 45 лет, среди которых 28% смотрели фильмы по бесплатным каналам. Примечательно, что даже среди киноаудитории старшей возрастной группы ТВ-просмотр фильмов не стал основным способом и уступает способу просмотра посредством интернета.

4% респондентов успели посмотреть фильм в кинотеатре. 

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11.04.2020 Автор: Артур Чачелов

Источник: Фонд кино

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