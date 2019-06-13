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На «Кинотавре» объявлены победители конкурса короткого метра

Главный приз у ленты «Топливо»

На фестивале «Кинотавр» завершился конкурс короткометражного кино. Победителей объявили на церемонии, вечером, 12 июня. «Ваши фильмы уже попали в конкурс, это важно, − отметил со сцены президент «Кинотавра» Александр Роднянский. − Я поздравляю абсолютно всех участников, ваши фильмы уже посмотрело огромное количество зрителей».

Главный приз  с формулировкой «За красоту высокой температуры» получил проект «Топливо» Михаила Архипова, созданный кинокомпанией «Новые люди». Имя победителя назвала председатель жюри конкурса «Кинотавр. Короткий метр» Анна Михалкова.

Лента «@Жених» Елизаветы Стишовой слала обладателем Диплома жюри. Проект также удостоился Диплома Гильдии киноведов и кинокритиков. Дипломом жюри также наградили режиссерскую работу актрисы Паулины Андреевой, дебютировавшей здесь с короткометражкой «Плачу с вами».

Приз Гильдии киноведов и кинокритиков России достался короткометражке Михаила Местецкого «Одна историческая ошибка». Еще один Диплом  от Гильдии достался проекту Ивана Соснина «Интервью».

Специальный приз фонда RuArts «За лаконичность и актуальность высказывания» ушел короткометражке Ивана И. Твердовского «Мирная жизнь».

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13.06.2019 Автор: Артур Чачелов

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