Новости


KION рассказал о новых проектах июля

Библиотеку пополнили эксклюзивы и фильмы именитых режиссеров

Лето продолжается, а вместе ним продолжаются и интересные премьеры фильмов и сериалов в онлайн-кинотеатре KION. Среди июльских новинок платформы есть также и эксклюзивные проекты KION, среди которых каждый зритель найдет что-то свое.

Эксклюзивные проекты KION:

  • С 30 июня (каждую среду): «Женщина в состоянии развода» 

Комедийная драма с Марией Машковой производства кинокомпании «Щука» создана по заказу Первого канала. Это история о проблемах, с которыми сталкивается поколение 30-летних. Проект исследует такие темы, как жизнь после развода, плюсы и минусы материнства. В центре сюжета Вера Никифорова, которая только что развелась и теперь планирует начать жить в свое удовольствие, однако жизнь приготовила неожиданные изменения, которые изменят планы главной героини.

Главные роли в проекте исполнили Мария Машкова, Артем Ткаченко и Данила Якушев. Режиссерами сериала выступили Ольга Сафронова и Дмитрий Гайтян.

  • 1 июля: премьера документального сериала «Спорт XX века»

Это авторский проект об истории отечественного спорта, где каждая серия отражает десятилетие (20-е, 30-е, 40-е и т.д). Кинокартина погружает зрителя в данную историческую эпоху с помощью уникальных архивных материалов и документов, виртуальной студии, а также потрясающего пула разноплановых экспертов, каждый из которых поделится рассказом о главных событиях в спортивной жизни страны. Это и журналисты, и историки, и знатоки спорта, и, конечно, легендарные спортсмены. Ведущим «Спорта XX века» выступит Дмитрий Губерниев. 

Новый эпизод документального сериала будет выходить каждый четверг.

Автор проекта: Алексей Ефимов
Режиссер: Сергей Орлов

Новый зарубежный и отечественный контент:

С 1 июля:

  • Научно-фантастический корейский сериал «Алиса» 
  • Мистическая дорама «Давай сразимся, призрак!»
  • Мультсериал «Люк — Путешественник во времени»
  • Пронзительная история о попытках пары сохранить свои отношения МАЛЕНЬКАЯ РЫБКА
  • Фильм-катастрофа по мотивам романа Дмитрия Сафонова МЕТРО
  • Киноальманах Анны Меликян о самом главном ПРО ЛЮБОВЬ
  • Криминальный южнокорейский сериал «Плохие парни»
  • Фантастическая мелодрама «Тан, единственная любовь»
  • Медицинская драма с Фредди Хаймором «Хороший доктор»
  • Драматическая семейная сага «Чужая кровь»

Со 2 июля:

  • Драматическая комедия о семейном отпуске ПОД ОТКОС

С 7 июля:

  • Черная комедия братьев Коэн БАРТОН ФИНК
  • Оскароносный фильм про драматурга ВЛЮБЛЕННЫЙ ШЕКСПИР
  • Детская комедия ВОРИШКИ
  • Детектив Хичкока ГОЛОВОКРУЖЕНИЕ 
  • Приключенческий фильм для подростков ДЖОДИ МОДИ И НЕСКУЧНОЕ ЛЕТО Джона Шульца
  • Фильм ужасов Питер Корнуэлла МИЛОСЕРДИЕ
  • Экранизация романа Виктора Каннинга от Хичкока СЕМЕЙНЫЙ ЗАГОВОР
  • Фильм с полюбившимися миллионам детей персонажами ТРОЛЛИ: МИРОВОЙ ТУР
  • Драма, разворачивающаяся в двух временных отрезках, ФОТОГРАФИЯ Стэллы Мэги

С 8 июля:

  • Фильм ШАЛОМ, ПАПИК!

С 10 июля:

  • Спортивная драма о боевых искусствах EMBATTLED
  • Триллер Ильи Найшуллера НИКТО
  • Боевик с Николасом Кейджем ХОЗЯИН

С 12 июля:

  • Датская черная комедия РЫЦАРИ СПРАВЕДЛИВОСТИ

С 15 июля:

  • Американский фильм ужасов НЕЧЕСТИВЫЕ

Помимо обновлений библиотеки, онлайн-кинотеатр KION также продолжит обновлять главную страницу тематическими актуальными киноподборками.

Еще больше новостей на нашем официальном канале в Telegram

Подписывайтесь на наши каналы в Яндекс.Дзене и Instagram

25.06.2021 Автор: Виолетта Палий

Новости по теме:

HBO приобрел права на показ российского фильма «Маша»

KION рассказал о главных новинках своей библиотеки в мае


Самое читаемое

Об этом объявили владельцы 18 площадок

Кинотеатры Нижегородской области вынуждены временно закрыться

Подробнее
Для прохода зрителям могут понадобиться QR-коды

В Москве ужесточили правила посещения кинотеатров

Подробнее
Фильм Алексея Козлова взял сразу три приза

Российский фильм «Совесть» получил награды Шанхайского кинофестиваля

Подробнее
Новинки и изменения от прокатчиков «Вольга», «Экспонента Фильм» и других независимых компаний

Обзор изменений графика релизов России за неделю с 14 по 20 июня

Подробнее
Я зарегистрирован на Портале Поставщиков Top.Mail.Ru {C}{C}{C}
 
 