KION рассказал о новых проектах июля

Лето продолжается, а вместе ним продолжаются и интересные премьеры фильмов и сериалов в онлайн-кинотеатре KION. Среди июльских новинок платформы есть также и эксклюзивные проекты KION, среди которых каждый зритель найдет что-то свое.
Эксклюзивные проекты KION:
Комедийная драма с Марией Машковой производства кинокомпании «Щука» создана по заказу Первого канала. Это история о проблемах, с которыми сталкивается поколение 30-летних. Проект исследует такие темы, как жизнь после развода, плюсы и минусы материнства. В центре сюжета Вера Никифорова, которая только что развелась и теперь планирует начать жить в свое удовольствие, однако жизнь приготовила неожиданные изменения, которые изменят планы главной героини.
Главные роли в проекте исполнили Мария Машкова, Артем Ткаченко и Данила Якушев. Режиссерами сериала выступили Ольга Сафронова и Дмитрий Гайтян.
Это авторский проект об истории отечественного спорта, где каждая серия отражает десятилетие (20-е, 30-е, 40-е и т.д). Кинокартина погружает зрителя в данную историческую эпоху с помощью уникальных архивных материалов и документов, виртуальной студии, а также потрясающего пула разноплановых экспертов, каждый из которых поделится рассказом о главных событиях в спортивной жизни страны. Это и журналисты, и историки, и знатоки спорта, и, конечно, легендарные спортсмены. Ведущим «Спорта XX века» выступит Дмитрий Губерниев.
Новый эпизод документального сериала будет выходить каждый четверг.
Автор проекта: Алексей Ефимов
Режиссер: Сергей Орлов
Новый зарубежный и отечественный контент:
С 1 июля:
Со 2 июля:
С 7 июля:
С 8 июля:
С 10 июля:
С 12 июля:
С 15 июля:
Помимо обновлений библиотеки, онлайн-кинотеатр KION также продолжит обновлять главную страницу тематическими актуальными киноподборками.
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