KION рассказал о новых проектах июля

Лето продолжается, а вместе ним продолжаются и интересные премьеры фильмов и сериалов в онлайн-кинотеатре KION. Среди июльских новинок платформы есть также и эксклюзивные проекты KION, среди которых каждый зритель найдет что-то свое.

Эксклюзивные проекты KION:

С 30 июня (каждую среду): «Женщина в состоянии развода»

Комедийная драма с Марией Машковой производства кинокомпании «Щука» создана по заказу Первого канала. Это история о проблемах, с которыми сталкивается поколение 30-летних. Проект исследует такие темы, как жизнь после развода, плюсы и минусы материнства. В центре сюжета Вера Никифорова, которая только что развелась и теперь планирует начать жить в свое удовольствие, однако жизнь приготовила неожиданные изменения, которые изменят планы главной героини.

Главные роли в проекте исполнили Мария Машкова, Артем Ткаченко и Данила Якушев. Режиссерами сериала выступили Ольга Сафронова и Дмитрий Гайтян.

1 июля: премьера документального сериала «Спорт XX века»

Это авторский проект об истории отечественного спорта, где каждая серия отражает десятилетие (20-е, 30-е, 40-е и т.д). Кинокартина погружает зрителя в данную историческую эпоху с помощью уникальных архивных материалов и документов, виртуальной студии, а также потрясающего пула разноплановых экспертов, каждый из которых поделится рассказом о главных событиях в спортивной жизни страны. Это и журналисты, и историки, и знатоки спорта, и, конечно, легендарные спортсмены. Ведущим «Спорта XX века» выступит Дмитрий Губерниев.

Новый эпизод документального сериала будет выходить каждый четверг.

Автор проекта: Алексей Ефимов

Режиссер: Сергей Орлов

Новый зарубежный и отечественный контент:

С 1 июля:

Научно-фантастический корейский сериал «Алиса»

Мистическая дорама «Давай сразимся, призрак!»

Мультсериал «Люк — Путешественник во времени»

Пронзительная история о попытках пары сохранить свои отношения МАЛЕНЬКАЯ РЫБКА

Фильм-катастрофа по мотивам романа Дмитрия Сафонова МЕТРО

Киноальманах Анны Меликян о самом главном ПРО ЛЮБОВЬ

Криминальный южнокорейский сериал «Плохие парни»

Фантастическая мелодрама «Тан, единственная любовь»

Медицинская драма с Фредди Хаймором «Хороший доктор»

Драматическая семейная сага «Чужая кровь»

Со 2 июля:

Драматическая комедия о семейном отпуске ПОД ОТКОС

С 7 июля:

Черная комедия братьев Коэн БАРТОН ФИНК

Оскароносный фильм про драматурга ВЛЮБЛЕННЫЙ ШЕКСПИР

Детская комедия ВОРИШКИ

Детектив Хичкока ГОЛОВОКРУЖЕНИЕ

Приключенческий фильм для подростков ДЖОДИ МОДИ И НЕСКУЧНОЕ ЛЕТО Джона Шульца

Джона Шульца Фильм ужасов Питер Корнуэлла МИЛОСЕРДИЕ

Экранизация романа Виктора Каннинга от Хичкока СЕМЕЙНЫЙ ЗАГОВОР

Фильм с полюбившимися миллионам детей персонажами ТРОЛЛИ: МИРОВОЙ ТУР

Драма, разворачивающаяся в двух временных отрезках, ФОТОГРАФИЯ Стэллы Мэги

С 8 июля:

Фильм ШАЛОМ, ПАПИК!

С 10 июля:

Спортивная драма о боевых искусствах EMBATTLED

Триллер Ильи Найшуллера НИКТО

Боевик с Николасом Кейджем ХОЗЯИН

С 12 июля:

Датская черная комедия РЫЦАРИ СПРАВЕДЛИВОСТИ

С 15 июля:

Американский фильм ужасов НЕЧЕСТИВЫЕ

Помимо обновлений библиотеки, онлайн-кинотеатр KION также продолжит обновлять главную страницу тематическими актуальными киноподборками.

Еще больше новостей на нашем официальном канале в Telegram

Подписывайтесь на наши каналы в Яндекс.Дзене и Instagram

25.06.2021 Автор: Виолетта Палий