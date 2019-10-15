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Правительство Южной Кореи начинает борьбу против монополизации рынка кинопоказа

Проект нового закона направляется в национальный парламент

Министерство культуры, спорта и туризма Южной Кореи объявило, что пересматривает действующий закон о продвижении кинофильмов и видеопродукции и проект предлагаемых изменений направлен в национальный парламент. Предполагается, что с 13.00 до 23.00, то есть в период самой высокой посещаемости, кинотеатрам будет запрещено выделять более 50% экранов одному фильму. Отмечается, что с 2016 по 2018 годы таковых проектов было двенадцать. До 2013-го их всего насчитывалось три.

Около 90% всего рынка кинопоказа в стране принадлежит трем сетям: CJ CJV, Lotte Cinema и Megabox. Такая высокая концентрация демонстрационных площадок в руках ограниченного числа игроков, каждый из которых к тому же связан с конкретными дистрибьюторами, по мнению других участников рынка сдерживает развитие независимого сегмента, поскольку вертикально интегрированные структуры предпочитают работать с собственными тайтлами и с голливудскими мэйджорами.  В качестве примера приводится апрельский релиз фильма МСТИТЕЛИ: ФИНАЛ, демонстрировавшийся в первый уикенд на 2835 экранах, что составляет более 90% от числа всех экранов страны - 3128.

Кроме того, планы Министерства включают создание совместного с другими странами АСЕАН центра, поддерживающего кооперацию между национальными игроками рынков стран Юго-Восточной Азии, а также создание фонда для поддержки создания малых и средних кинопроектов. По словам Министра Пак Ян-Ву, министерство сделает все возможное, чтобы поддержать киноиндустрию в современной быстроменяющейся среде.

 

15.10.2019 Автор: Семен Брожитов

Источник: Variety

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