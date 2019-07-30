В состав жюри «Короче» вошли Антон Малышев и Павел Деревянко

Оргкомитет 7-го Российского фестиваля короткометражного кино «Короче» огласил имена членов жюри смотра в этом году. Председателем судейской коллегии по традиции станет продюсер, создатель и глава студии «ПРОФИТ» Игорь Толстунов.

В этом году в состав жюри также вошли исполнительный директор Фонда развития современного кинематографа «Кинопрайм» Антон Малышев, писатель и сценарист Александр Цыпкин, режиссер и продюсер Петр Буслов, актеры Павел Деревянко и Виктория Исакова. Профессиональному жюри предстоит выбрать победителей в номинациях «Лучший фильм», «Лучшая режиссура», «Лучший сценарий» и обладателя специального приза.

«Короче» в седьмой раз пройдет в Калининграде с 16 по 18 августа. В основном конкурсе в этом году будут представлены 37 фильмов, из которых 35 – премьеры.

Помимо конкурсной программы в рамках «Короче» зрители смогут увидеть разнообразные внеконкурсные секции. Так, в традиционной программе «Короче. Звезды» будут показаны режиссерские работы Паулины Андреевой, Марии Фоминой, Дарьи Грацевич, Максима Матвеева, Дианы Пожарской, Дмитрия Ендальцева, а также лента «Старый вояка», снятая актером театра им. Вахтангова Сергеем Батаевым, в ней свою последнюю роль сыграл артист Владимир Этуш.



В программе «Короче. Карьера» будут представлены восемь фильмов, в том числе «Одна историческая ошибка» Михаила Местецкого, «Ульяна» Евгения Сангаджиева и «Смерть тапера» Андрея Селиванова. В секции «Короче. Лав» можно будет увидеть «Надежду» победителя «Короче-2017» Руслана Братова, «Саккады» Сергея Линцова и Алексея Юдникова и «Мирную жизнь» Ивана И.Твердовского. В блоке «Делай короче» будут представлены пять картин, в числе которых победитель фестиваля «Кинотавра» – фильм «Топливо» Михаила Архипова.



Также во внеконкурсных программах можно будет посмотреть подборки взрослой и детской анимации, семейных короткометражных фильмов, а также ленты про ЗОЖ, семью и картины о торжестве технологий и, напротив, человечности.

30.07.2019 Автор: Дмитрий Некрасов