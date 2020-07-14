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В Костромской и Курской областях возобновляют традиционный кинопоказ

Местные власти разрешили кинотеатрам открыться

Российские регионы все активнее возвращают к жизни традиционные кинотеатры. Разрешение на возобновление работы получили площадки Костромской и Курской областей. 

В Костромской области функционирование кинотеатров возобновится по решению местного оперативного штаба. Планировать поход в кино жители региона могут с 15 июля. По сообщениям портала K1News.ru, кинозалы в области и областном центре начнут работу только если будут соблюдать предписанные Роспотребнадзором санитарные требования. Главное из них – наполняемость зрительного зала не более чем на 50% с рассадкой через кресло. Уточняется, что, если на сеанс придет семья, то им разрешат сидеть рядом.

В Курской области разрешение на возобновление работы кинотеатров дал губернатор Роман Старовойт. «Планирую с 20 июля снять запрет на работу кинотеатров. Однако они должны будут работать с соблюдением требований Роспотребнадзора. Одно из них − сохранение дистанции при рассадке зрителей», − цитирует слова главы региона местная телекомпания «Сейм».

По данным АВК, сейчас в стране кинотеатры функционируют в Ленинградской, Сахалинской, Курганской, Амурской, Магаданской и Ростовской областях, а также в Адыгее, Крыму и городе Севастополь.

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14.07.2020 Автор: Артур Чачелов

Источник: ТРК «Сейм, K1News.ru

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