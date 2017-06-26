Фестиваль «Край света» обнародовал состав жюри

Сахалинский кинофестиваль «Край света» обнародовал имена членов жюри 2017 года. Председателем конкурсной программы станет режиссер документального и игрового кино, продюсер, основатель «Школы документального кино и театра» Марина Разбежкина. Кроме нее в состав жюри войдут актеры Петр Федоров и Алиса Хазнова, а также индийский продюсер и режиссер Ананд Ганди и японский художник и режиссер анимационного кино Кодзи Ямамура.

Нынешний «Край света» пройдет в период с 25 августа по 1 сентября. Его конкурсная программа еще не объявлена, однако уже известно, что на фестивале будут работать шесть творческих мастерских и пройдет несколько мастер-классов и встреч с кинематографистами. «Зрители, гости и участники узнают от кинокритика Антона Долина, как правильно смотреть кино и нужно ли это делать. Писатель и актер Евгений Гришковец научит рассказывать истории. Марина Разбежкина объяснит, как не бояться самому начать снимать кино, а продюсер из Якутии Марианна Скрыбыкина – как снять фильм без бюджета и выпустить его в прокат», – говорится в сообщении пресс-службы фестиваля.

26.06.2017 Автор: Артур Чачелов