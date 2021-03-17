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Жора Крыжовников подписал эксклюзивный контракт с «Национальной Медиа Группой»

Для нее он будет создавать новые сериалы и фильмы

Андрей Першин, работающий под творческим псевдонимом Жора Крыжовников, подписал эксклюзивный контракт с «Национальной Медиа Группой» (НМГ). Об этом сообщают «Ведомости». Известно, что этот контракт с компанией «НМГ Студия» носит долгосрочный характер. За это время Крыжовников будет работать над новыми проектами компании в качестве креативного продюсера. В частности, он займется созданием фильмов и сериалов для телеканала СТС и видеосервиса more.tv. 

Сумма контракта не раскрывается. Точные сроки тоже. Крыжовников и НМГ сотрудничали в рамках проектов ЛЕД 2 и РАШН ЮГ.

В конце 2019 года появилась информация о том, что Жора Крыжовников ведет переговоры или даже заключил эксклюзивный контракт с компанией Art Pictures. Однако сам он ее опроверг. «НМГ Студия», с которой Крыжовников все-таки заключил эксклюзивное соглашение как креативный продюсер, − 100%-я производственная дочка НМГ. 

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17.03.2021 Автор: Артур Чачелов

Источник: «Ведомости»

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