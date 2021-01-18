Максим Ксензов покинул Минкультуры

Заместитель министра культуры Максим Ксензов, помимо прочего курировавший вопросы кинематографии, покинул Минкультуры. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на информацию, подтвержденную в ведомстве.

В конце прошлого года появилась информация о том, что Ксензов покинет свою должность в новом году и это связано с сокращением штата министерства.

Максим Ксензов был назначен замминистра культуры РФ в апреле 2020 года. Ранее он также работал в Роскомнадзоре и «Национальной Медиа Группе».

Еще больше новостей в нашем официальном канале в Telegram

Подписывайтесь на наши каналы в Яндекс.Дзене и Instagram

18.01.2021 Автор: Артур Чачелов

Источник: ТАСС