Новости


Максим Ксензов покинул Минкультуры

Он был заместителем Ольги Любимовой и курировал департамент кинематографии

Заместитель министра культуры Максим Ксензов, помимо прочего курировавший вопросы кинематографии, покинул Минкультуры. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на информацию, подтвержденную в ведомстве.

В конце прошлого года появилась информация о том, что Ксензов покинет свою должность в новом году и это связано с сокращением штата министерства. 

Максим Ксензов был назначен замминистра культуры РФ в апреле 2020 года. Ранее он также работал в Роскомнадзоре и «Национальной Медиа Группе».

Еще больше новостей в нашем официальном канале в Telegram

Подписывайтесь на наши каналы в Яндекс.Дзене и Instagram

18.01.2021 Автор: Артур Чачелов

Источник: ТАСС

Новости по теме:

Минкультуры займется Концепцией развития креативных индустрий

Ольге Любимовой сократят число заместителей

Минкультуры утвердило перечень международных кинофестивалей на 2021 год

Минкультуры и Фонд кино рассказали, как компаниям получить положенные киноиндустрии 4,2 млрд рублей

Минкультуры рекомендовано поддержать 31 проект авторской анимации и 6 дебютов


Самое читаемое

Студия «Панорама» требует компенсацию за незаконное производство и показ 17 сезона проекта

ВГТРК получила иски от производителя сериала «Тайны следствия» на 170 млн рублей

Подробнее
Сборы фильма за пределами России оставляют желать лучшего

«Последний богатырь: Корень зла» заработал в странах СНГ 37,3 млн рублей

Подробнее
Disney Studios перенес выпуск нескольких российских проектов

У фильма «Майор Гром: Чумной доктор» изменилась дата выхода

Подробнее
Принадлежащая «Яндексу» онлайн-платформа рассказала об итогах новогодних каникул

«Мажор. Фильм» установил рекорд по количеству просмотров на «КиноПоиск HD»

Подробнее
Я зарегистрирован на Портале Поставщиков Top.Mail.Ru
 
 