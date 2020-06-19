«КАРО.Арт» запустит программу показа фильмов, отобранных Теодором Курентзисом

Команда musicAeterna и «КАРО.Арт» при поддержке Посольства Королевства Дания в Москве и Отдела культуры и образования Посольства Великобритании в Москве запускают серию показов шедевров мирового кинематографа в рамках летнего сезона КАРОАрт.LIVE. Об этом сообщает пресс-служба «КАРО». Все фильмы выбраны Теодором Курентзисом и будут представлены на онлайн-платформе musicaeterna.org. Откроет цикл фильм датского режиссера Карла Теодора Дрейера ГЕРТРУДА в сопровождении комментария Теодора Курентзиса. Показ пройдет 21 июня в 19:00 по московскому времени.

Теодор Курентзис прокомментирует свой выбор в день старта проекта, 21 июня. В дальнейшем каждый показ будет сопровождаться размышлениями создателей фильмов и известных представителей мира искусства. Помимо открывающей цикл ГЕРТРУДЫ Дрейера в программу вошли АКТ УБИЙСТВА Джошуа Оппенхаймера, который будет показан при поддержке Посольства Королевства Дания в Москве и фестиваля «Флаэртиана», ТАНЕЦ РЕАЛЬНОСТИ Алехандро Ходоровски, фильмы Дерека Джармена, Ульриха Зайдля и других выдающихся европейских режиссеров. График показов будет опубликован на сайте https://karoart.live/.

«Мы благодарны Теодору Курентзису за его согласие поделиться со зрителями «КАРО.Арт» своей любовью и вкусом к кино. Я уверена, что поклонники музыканта и наши зрители оценят уникальную возможность посмотреть классику кинематографа его глазами, − говорит вице-президент по управлению кинопоказом «КАРО» Майя Манерова. − Данный кинопроект важен для нас еще потому, что это своего рода реакция на события последних месяцев. Мир меняется, и общество стремится адаптироваться к изменениям. Творческий союз «КАРО.Арт» и musicAeternа – это поиск новой формы диалога с аудиторией. Именно кинематограф, как наиболее синтетический вид искусства, становится лучшим способом не только отразить происходящее и выразить связанные с этим переживания, но и помочь преодолеть состояние, в котором многие оказались сейчас. Ведь каждый из фильмов цикла в свое время оказал значительное влияние на кинематограф и является концентратом человеческих эмоций, страстей и переживаний. Мы очень рады сотрудничеству с партнерами и с нетерпением ждем начала показов».



ГЕРТРУДА (1964) − без преувеличения шедевр датского кинематографа. Это последняя работа Карла Теодора Дрейера, кумира Ларса фон Триера. Фильм, радикально разделивший общественность: одни называли его вершиной творчества режиссера, другие − театральным эпигонством. Картина по мотивам пьесы шведского драматурга Яльмара Сёдерберга, получившая Приз международной ассоциации кинокритиков (ФИПРЕССИ) на кинофестивале в Венеции, рассказывает о той самой «некоммуникабельности чувств», начатой когда-то Микеланджело Антониони в КРАСНОЙ ПУСТЫНЕ.



Фильм и видеокомментарий Теодора Курентзиса к нему будут опубликованы на онлайн-платформе https://musicaeterna.org 21 июня в 19:00 и будут доступны для просмотра в течение суток.

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19.06.2020 Автор: Артур Чачелов

Источник: Каро.Арт