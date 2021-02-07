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Сиквел «Последнего богатыря» добрался до 2 млрд и в российском прокате тоже

Неделю назад картина покорила этот рубеж с учетом кинотеатров СНГ

Лента ПОСЛЕДНИЙ БОГАТЫРЬ: КОРЕНЬ ЗЛА стала первым кинопроектом, собравшим 2 млрд рублей в постпандемийном кинопрокате России (без учета кинотеатров СНГ). Об этом свидетельствуют данные ЕАИС. Рубеж в 2 млрд преодолен в воскресенье, 7 февраля. По данным системы на 18:00 московского времени в активе фильма 2,007 млрд рублей. 2 млрд рублей в кинопрокате России и СНГ картина собрала еще 29 января.

Помимо сиквела ПОСЛЕДНЕГО БОГАТЫРЯ за всю историю российского проката больше двух миллиаров рублей в кинотеатрах страны сумели собрать только восемь картин. Это АВАТАР, ХОЛОП, ДВИЖЕНИЕ ВВЕРХ, КОРОЛЬ ЛЕВ, МСТИТЕЛИ: ФИНАЛ, Т-34, ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ: МЕРТВЕЦЫ НЕ РАССКАЗЫВАЮТ СКАЗКИ и ЗВЕРОПОЛИС.  Как видно, российских картин здесь было всего три. Все они выходили в кинопрокат на Новый год.  

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07.02.2021 Автор: Артур Чачелов

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