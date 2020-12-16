В декабре «Ленфильм» получит от государства около 1 млрд рублей

В декабре киностудия «Ленфильм» получит от государства еще 999,4 млн рублей. Об этом сообщает РБК. 11 декабря студия и Минкультуры подписали дополнительное соглашение о предоставлении ей субсидии из федерального бюджета. Первая субсидия была выделена в августе 2020 года и составила 486,6 млн руб. Эти средства помогут «Ленфильму» погасить банковский долг перед ВТБ, по соглашению, студия может использовать их только на эти цели.

ВТБ открыл кредитную линию для «Ленфильма» на 1,53 млрд рублей еще в 2013 году. Кредит предоставлялся под 10,25% годовых (с этого года ставка снижена до 10,15%) и 100% гарантии государства. Как сообщалось тогда, деньги должны были пойти на проведение ремонтных работ в зданиях, приобретение и монтаж технического оборудования, строительство нового съемочного павильона. У студии был план, согласно которому она реализовывала свои непрофильные активы в виде земельных учатков в черте города, а также получала права на использование фильмов своей Золотой коллекции. За счет этого планировалось обеспечивать кредит, возвращать средства банку и развиваться. Однако этого не произошло. Судя по годовым отчетам АО «Киностудия «Ленфильм» до 2017 года выручка киностудии росла. В 2018-м она вдруг снизилась на 15%, до 231,4 млн рублей. Руководство предприятия объясняло падение доходов отсутствием субсидий от Минкультуры в 2017–2018 годах.

В 2020 году у «Ленфильма» сменилось руководство. К тому времени компания накопила огромный долг перед банком, а также государством в виде налогов и коммунальными службами Санкт-Петербурга. С приходом нового руководства на студию и в Министерство культуры дело сдвинулась с мертвой точки.

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16.12.2020 Автор: Артур Чачелов

Источник: РБК