«Ленфильм» рассказал, когда рассчитывает погасить долги

Киностудия «Ленфильм» сформировала бюджет на 2021 год и сейчас утверждает его с советом директоров. Об этом рассказал генеральный директор компании Федор Щербаков. По его словам, если все пойдет удачно, погасить накопившиеся долги «Ленфильму» удастся в ближайшее время. Деталей он не сообщил.

«Мы сейчас первое, что сделали, это провели анализ и [получили] понимание в финансах, в истории с долгами и так далее. Я думаю, что в самое ближайшее время вопрос с долгами вообще будет закрыт, и мы начнем жить по-новому, − цитирует Щербакова ТАСС. − Сформировали бюджет киностудии на следующий год, который сейчас согласовываем с советом директоров, и, я надеюсь, что приступим к плановой работе. Пути развития намечены».

Щербаков заступил на пост гендиректора в начале сентября 2020 года. В октябре студия получила 486,6 млн рублей от Министерства культуры. Эта субсидия должна была пойти на погашение части основного долга по кредиту ВТБ. Примерно тогда же «Ленфильм» погасил долги по газу. Кроме того, компания постепенно закрывает долг за электричество перед «Петербургской сбытовой компанией».

Правительство РФ включило киностудию в реестр системообразующих предприятий, а ее совет директоров утвердил программу финансового оздоровления киностудии, предполагающий выход на самоокупаемость в 2025 году. В январе 2021 года на базе киностудии планируется открытие Центра дебютного киноо для поддержки молодых кинематографистов. Тогда же будет объявлен первый конкурс по сбору заявок для участия в проекте. «Ленфильм» также продолжит работу по формированию креативного пространства Среди других планов студии − обновление музейной экспозиции и создание экскурсионного бюро, которое будет заниматься организацией кинотуров по Петербургу.

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10.12.2020 Автор: Артур Чачелов

Источник: ТАСС