Киностудия «Ленфильм» рассчитывает погасить долги к осени

Генеральный директор студии Федор Щербаков на пресс-конференции сообщил о планах погасить существующий перед банком ВТБ долг к сентябрю. Размер задолженности оценивают в более чем 2 млрд рублей, из которых 1,53 млрд – сумма кредита, выданного банком, остальное – процентное начисление, долги по налогам и по коммунальным платежам. По словам Щербакова, сейчас прорабатывается стратегия развития киностудии на ближайшие три года.

Также «Ленфильм» занимается созданием фонда поддержки производства дебютных фильмов, в который будут направляться даньги в том числе от проката фильмов золотой коллекции. Киностудии дополнительно рассчитывает на помощь со стороны правительства Санкт-Петербурга и Института развития Интернета. Начало работы фонда ожидается в 2021 году, его годовой бюджет может составить около 250 млн рублей. Одна из целей создания подобной организации – «содействие в производстве фильмов разных жанров, имеющих прокатный потенциал в кино и на международных кинофестивалях, укрепление кинопроизводящей базы Петербурга и Северо-Запада, а также создание новых рабочих мест в киноиндустрии», пишет ТАСС.

Кроме того стало известно, что в новый состав совета директоров «Ленфильма» не вошли режиссеры и продюсеры, которые заняты в кинопроизводстве. По словам председателя совета Федор Бондарчука, их включение может вызвать конфликт интересов.

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04.05.2021 Автор: Виолетта Палий

Источник: Телеканал 78, ТАСС, Коммерсантъ