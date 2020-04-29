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Кинотеатры получили право на льготы по аренде федерального имущества

Постановление подписано премьером Мишустиным

Кинотеатры смогут оформить временное освобождение от платежей за аренду федерального имущества. Такое постановление подписал премьер Михаил Мишустин. Информация появилась на сайте Правительства РФ.

Мера затронет представителей малого и среднего бизнеса. Освобождение будет действовать по платежам за апрель – июнь 2020 года. Предполагается, что оно поддержит предпринимателей в условиях пандемии.

Ранее возможность оформить льготы по аренде федерального имущества получило большинство компаний из сферы туризма, бытовых услуг, негосударственных образовательных учреждений, гостиничного и ресторанного бизнеса, услуг в сфере культуры.

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29.04.2020 Автор: Артур Чачелов

Источник: Сайт Правительства РФ

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