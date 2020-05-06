Ольга Любимова заразилась коронавирусом

У министра культуры Ольги Любимовой подтвержден диагноз коронавирусная инфекция. Об этом сообщают сразу несколько информационных агентств. Информацию подтвердила пресс-служба Минкультуры. Исполняющим обязанности министра культуры России назначен первый заместитель министра Сергей Обрывалин.
Личные рабочие встречи Любимова не проводила уже давно. Совещания велись по видеосвязи.
Сейчас министр находится на самоизоляции. Болезнь проходит в легкой форме, о госпитализации речи не идет. Желаем Ольге Борисовне скорейшего выздоровления!
06.05.2020 Автор: Артур Чачелов
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