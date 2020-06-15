Ольга Любимова обсудила возобновление кинопоказа с российскими кинодистрибьюторами

Министр культуры РФ Ольга Любимова провела совещание в формате видеоконференции с ведущими российскими кинодистрибьюторами на тему ближайших релизов зарубежных и отечественных кинопремьер. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. В совещании участвовали заместитель Министра культуры РФ Максим Ксензов, первый заместитель руководителя Департамента культуры города Москвы Сергей Перов, исполнительный директор Фонда кино Вячеслав Тельнов, руководитель кинокомпании «СТВ», председатель правления Ассоциации кино и телевидения Сергей Сельянов, генеральный директор ООО «Централ Партнершип Сейлз Хаус» Вадим Верещагин, вице-президент по кинодистрибуции ООО «Уолт Дисней Компани СНГ» Вадим Смирнов.

Участники обсудили график основных зарубежных и отечественных релизов в российских кинотеатрах на период с августа 2020 г. по январь 2021 г.

«В этой ситуации все должны работать слаженно: и кинокомпании, и кинодистрибьюторы, и кинотеатральные сети, − сказала Ольга Любимова. − Отрасли предстоит непростая задача – определить стратегию кинопоказа в России на ближайшие полгода и учесть в ней интересы всех игроков. Она добавила, что «в процессе работы с регионами и по соцопросам очевидно, что люди очень соскучились и готовы возвращаться в кинотеатры».

Представители ведущих кинодистрибьюторов подчеркнули, что их основная цель – вернуть зрителю привычку ходить в кинотеатры. По мнению Вадима Верещагина, начинать нужно с больших картин, однако окончательные решения по тем или иным релизам пока не приняты. В ответ на это министр подчеркнула, что для максимального соблюдения мер безопасности необходимо минимизировать риски массовых походов в кинотеатры уже на первоначальном этапе.

Сергей Перов предложил совместно отработать рекомендации для киносетей и максимально обеспечить безопасность как сотрудников, так и зрителей: «Мы сейчас озабочены тем, чтобы, с одной стороны, требования были понятными и выполнимыми, а с другой стороны, чтобы не было угроз здоровью посетителей и не было проблем у владельцев киносетей по организации этого процесса».

Сергей Сельянов отметил, что об открытии кинотеатров необходимо знать за месяц, чтобы успеть подготовить зрителей и провести рекламную кампанию. В заключении он попросил поддержать XXII Международную выставку «Кино Экспо», которая запланирована на сентябрь 2020 года.

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15.06.2020 Автор: Артур Чачелов

Источник: Министерство культуры РФ