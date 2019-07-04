Минкультуры возьмет на контроль эффективность работы субсидированных кинозалов

Министерство культуры провело первое совещание, посвященное эффективности функционирования кинотеатров, открытых при поддержке государства в субъектах России. В числе первых была проанализирована эффективность регионов Центрального федерального округа. В будущем будут проведены совещания и с другими субъектами, а также сформирован рейтинг лучших и худших регионов, которые реализуют программу кинофикации.

«Мы начинаем усиленно работать по вопросам, связанным с функционированием кинотеатров в малых городах, которые открываются при поддержке Минкультуры и Фонда кино, − сказал замминистра культуры РФ Павел Степанов. − Кинотеатры открылись, функционируют, и это хорошо, с другой стороны, на сегодняшний день у нас есть так называемая проблема роста, заключающаяся в том, что не всегда и не везде они функционируют эффективно».

Степанов отметил, что на сегодняшний день в ЦФО не худшие показатели посещаемости, в то же время часто в кинозалах присутствует небольшое количество посетителей. Он напомнил, что это противоречит задаче проекта, который призван активизировать досуговую жизнь в регионах. Со своей стороны, исполнительный директор Фонда кино Вячеслав Тельнов заявил, что по итогам анализа, проведенного Фондом, складывается впечатление, что открытие многих кинозалов регионам нужно было только «для галочки».

«Деньги взяли, оборудование купили, кое-как что-то показывали, но нам, вообще-то, казалось, что мы вместе заинтересованы в решении благой задачи, а по факту выясняется, что самим субъектам не всегда это нужно, — сказал он. Тельнов привел в пример сборы кинозалов в рабочем поселке Шаховская Московской области за первое полугодие 2019 года, которые превысили сборы кинотеатра в Инновационном культурном центре в Калуге более чем в 2 тыс. раз.

Тельнов отметил, что самые успешные кинотеатры − частные. В ЦФО из 148 переоборудованных кинозалов в частной собственности находится 21. Кроме того, он предположил, что некоторые кинотеатры специально увеличивают долю российского кино с помощью ночных сеансов, на которых нет посетителей: «Мы заметили подозрительную ночную активность в некоторых субъектах. Так, за первое полугодие этого года, по данным ЕАИС, в одном из региональных кинотеатров с 3 ночи до 6 утра было 15 сеансов детской анимации, при этом залы, естественно, пустые».

Проверка показала, что некоторые кинозалы не всегда выполняют требование договора, согласно которому не меньше 50 процентов сеансов должно приходиться на отечественное кино. «Мы столкнулись с ситуацией, когда регионы признают, что сеансов российского кино может быть 20–30 процентов вместо 50, − рассказал Павел Степанов. − Не понимаю, почему в региональных и муниципальных учреждениях культуры такое возможно и допустимо, почему эта ситуация не контролируется». Кроме того, по его словам, у кинозалов часто нет элементарной рекламы, даже афиш, что мешает привлекать посетителей.

Глава Минкультуры России Владимир Мединский, в свою очередь, предложил составить рейтинг регионов, в которых осуществляется проект кинофикации.

«Надо выстроить рейтинг регионов по следующим показателям: общая посещаемость, выручка и процент показов отечественных фильмов», − сказал он, добавив, что губернаторам худших регионов будут направлены соответствующие докладные, а субъекты, не исправившие нарушения, не смогут больше принимать участие в программе кинофикации. «Если регион взял деньги, организуйте работу. Мы всегда призывали: ищите частных операторов или ответственных управленцев», — подчеркнул он. Министр также призвал региональные власти активнее обращаться в Фонд кино и Минкультуры России за консультационной помощью.

С 2015 по 2018 год в субъектах по программе кинофикации малых городов, реализуемой Министерством культуры РФ, уже открыто более 780 переоборудованных кинозалов. До 2024 года будет открыто еще 1200 кинозалов.

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04.07.2019 Автор: Артур Чачелов

Источник: Сайт Министерства культуры РФ