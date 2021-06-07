Суд удовлетворил иск киносети Александра Мамута к «Трасту»

Как сообщает РБК, Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск «Синема парка» к банку «Траст», согласно которому истец просил реструктурировать кредиты в «Траст».

Подробностей реструктуризации гендиректор сети «Синема парк» Алексей Васясин не раскрыл, отметив конфиденциальность этой информации. В свою очередь пресс-служба банка сообщила, что компания планирует обжаловать данное решение.



25 января появилась информации о подаче трех исков «Синема Парка» и иска компании Мамута A&NN к «Трасту», содержание которых официально не раскрывалось. Однако, по словам собеседника РБК, их ключевыми пунктами были продление кредитов до 2027 года и снижение ставки с 7,5% до 1%. В марте кинотеатры прекратили обсуживать долг в банке.

В конце мая банк «Траст» также подал иск к Александру Мамуту четвертый иск о взыскании 19 млрд рублей. Как сообщает «Траст», компании Мамута не исполняют условия кредитного договора с марта 2020 года. Именно поэтому было принято решение взыскать задолженность через суд.

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07.06.2021 Автор: Виолетта Палий

Источник: РБК