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Суд удовлетворил иск киносети Александра Мамута к «Трасту»

Речь идет о реструктуризации кредита в банке

Как сообщает РБК, Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск «Синема парка» к банку «Траст», согласно которому истец просил реструктурировать кредиты в «Траст». 

Подробностей реструктуризации гендиректор сети «Синема парк» Алексей Васясин не раскрыл, отметив конфиденциальность этой информации. В свою очередь пресс-служба банка сообщила, что компания планирует обжаловать данное решение.

25 января появилась информации о подаче трех исков «Синема Парка» и иска компании Мамута A&NN к «Трасту», содержание которых официально не раскрывалось. Однако, по словам собеседника РБК, их ключевыми пунктами были продление кредитов до 2027 года и снижение ставки с 7,5% до 1%. В марте кинотеатры прекратили обсуживать долг в банке. 

В конце мая банк «Траст» также подал иск к Александру Мамуту четвертый иск о взыскании 19 млрд рублей. Как сообщает «Траст», компании Мамута не исполняют условия кредитного договора с марта 2020 года. Именно поэтому было принято решение взыскать задолженность через суд.

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07.06.2021 Автор: Виолетта Палий

Источник: РБК

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