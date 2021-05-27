«Медиа-Телеком» объявляет о начале дистрибуции телеканалов «Star Cinema», «Bolt» и «Star Family»

17 мая 2021 года телеканалы «Star Cinema», «Bolt» и «Star Family», эксклюзивным поставщиком контента которых является компания «Star Media», перешли под управление компании «Медиа-Телеком», оставаясь при этом в составе продуктового портфолио холдинга НМГ.

Телеканалы «Star Cinema», «Bolt» и «Star Family», вышедшие на российский рынок в 2018 году, представленные в сетях крупнейших федеральных операторов, заслужили любовь и доверие аудитории благодаря эффективной дистрибуционной политике компании «Медиа Альянс».

«Мы имеем успешный опыт в развитии и распространении в России и СНГ фильмовых телеканалов и рады, что наше портфолио усилится такими высокорейтинговыми и яркими каналами, как Bolt, Star Cinema и Star Family, ориентированными на широкую зрительскую аудиторию. Уверены, что с нашими партнерами из Star Media у нас впереди много интересных совместных проектов», – комментирует Александр Косарим, «Медиа-Телеком».

«Мы благодарны нашим партнерам из «Медиа Альянса» за успешный запуск и развитие семейства каналов. Уверен, что переход каналов в пакет «Медиа-Телекома» будет следующим логичным шагом к укреплению наших совместных позиций на рынке. Мы видим существенную синергию с другими каналами, уже находящимися под управлением «Медиа-Телекома» и уверены, что операторы по достоинству оценят усиление пакета за счет добавления наших каналов», – комментирует Никита Трынкин, Star Media.

«В 2018 году вместе со Star Media мы запустили каналы Star Cinema, Star Family и Bolt «с нуля» – это был очень интересный опыт, и мы благодарны коллегам за доверие и поддержку. Мы показали себя как эффективная команда, а нынешние изменения – я уверен – очень логичные и своевременные. Мы поздравляем наших коллег из «Медиа-Телекома» с расширением портфолио и желаем им успеха с развитием каналов Star Media», – комментирует Григорий Лавров, «Медиа Альянс».

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27.05.2021 Автор: Виолетта Палий