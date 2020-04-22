«МегаФон ТВ» рассказал о значительном росте потребления детского контента

Пользователи онлайн-видеосервиса «МегаФон ТВ» за первую неделю самоизоляции суммарно посмотрели контента больше, чем за все новогодние каникулы. Об этом БК сообщил представитель компании. С начала марта «МегаФон ТВ» отмечает 30-процентный рост трафика, а с середины марта − 40-процентный рост потребления детского контента.

Компания заранее учла постоянно растущее потребление сервиса, и для стабильной работы внедрила собственное решение для ускорения и кэширования видеоконтента Multi-CDN общей пропускной способностью 400 Гбит/с.

Самыми популярными кинофильмами марта-апреля на сервисе стали фантастический боевик БЛАДШОТ, кримиальная комедия ДЖЕНТЛЬМЕНЫ, комедия ОТЕЛЬ «БЕЛГРАД», триллер ЧЕЛОВЕК-НЕВИДИМКА и фильм 2011 года ЗАРАЖЕНИЕ режиссера Стивена Содерберга. «Также видим увеличение популярности таких сериалов, как «Большая маленькая ложь», «Секс в большом городе» и «Ходячие мертвецы», − отметил представитель видеосервиса.

На «МегаФон ТВ» также отмечают рост онлайн-смотрения эфирного ТВ. Вырос интерес пользователей к новостям в России и в мире, а вместе с этим и просмотры ТВ-каналов в целом. Наибольший рост внимания к каналам ВГТРК − новостному «Россия 24» и сериальному «Русский детектив».

«Для «МегаФон ТВ» существенным трендом последнего месяца стал рост числа «стационарных» пользователей – владельцев Smart TV, ТВ-приставок и других, − говорится в сообщении компании. − Мы также связываем это со значительным увеличением времени, которые наши пользователи проводят дома и пользуются дополнительными устройствами для просмотра».

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22.04.2020 Автор: Артур Чачелов