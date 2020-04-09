MEGOGO Distribution усилит летний пакет кинотеатральных релизов

Дистрибьютор MEGOGO Distribution объявил, что готовит к выпуску летом внушительный лайн-ап фильмов. В планах прокатчика выпустить в прокат 17 проектов с июня по сентябрь и тем самым поддержать систему кинопоказа, которая столкнется с явной нехваткой контента после завершения вынужденного простоя кинотеатров, вызванного пандемией коронавируса.

Таким образом, при удачном стечении обстоятельств уже 4 июня на экранах российских кинотеатров появится экшн-комедия МОЙ ШПИОН, эксклюзивные права в США на которую буквально вчера выкупила Amazon Prime Video. По заверению генерального директора MEGOGO Distribution Владимира Артеменко, дистрибьютор сделает все возможное, чтобы прокат МОЕГО ШПИОНА и других проектов состоялся.

«Мы со своей стороны решили поддержать кинотеатры, которым сейчас, бесспорно, тяжелее всех, − отметил Владимир Артеменко в разговоре с «БК». − Мы исходим из того, что кинотеатры − наши партнеры, с которыми мы планируем сотрудничать и в дальнейшем, поэтому, я надеюсь, это решение сыграет всем на руку в долгосрочной перспективе. 13 наших зарубежных релиза 4 российских фильма выйдут с начала лета, как только откроются кинотеатры. Для этого мы приложим все необходимые усилия, осуществив всю требуемую поддержку, включая борьбу с пиратством».

Часть картин из пакета прокатчика переведена на лето с майских уикендов, какие-то из релизов изначально стояли именно на летних датах. В число зарубежных проектов, которые прокатчик готовит к выходу летом, входят: семейная экшн-комедия МОЙ ШПИОН с Дэйвом Батистой (4 июня), триллер ПОБЕГ ИЗ ПРЕТОРИИ с Дэниэлом Рэдклиффом, фильм-катастрофа с бюджетом в $60 млн ГРЕНЛАНДИЯ с Джерардом Батлером и Мореной Баккарин (25 июня), французская пародийная шпионская комедия АГЕНТ ЛЕВ с Дэни Буном, триллер НОЧНОЙ КОНВОЙ с Омаром Си и Виржинией Эфирой, мелодрама СЕКРЕТ с Кэти Холмс по мировому бестселлеру Ронды Берн (23 июля), комедийный экшн ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ ЖЕНЫ КИЛЛЕРА с участием Райана Рейнольдса, Сэмюэля Л. Джексона, Сальмы Хайек, Моргана Фримана и Антонио Бандераса (20 августа), экшн ЧЕСТНЫЙ ВОР с Лиамом Нисоном (3 сентября), семейный фильм ДУМАЙ КАК СОБАКА с Меган Фокс и Джошем Дюамелем, детектив FATALE c Хилари Cуэнк, а также анимационные проекты ТВОРЦЫ СНОВ, КО-КО-КО! (2 июля) и АКАДЕМИЯ МОНСТРОВ.

«Думаю, уже сейчас можно озаботиться тем, чтобы начать завлекать зрителей, − продолжил Владимир Артеменко. − Например, можно раздавать сертификаты со скидкой в 50% на поход в кино. Скидка в 20-30% может не сработать, а вот скидка на половину цены уже более привлекательна в условиях кризиса. Пусть в зале будет посещаемость не в 20% с полной ценой билета, а 40% при цене вдвое меньшей − по сборам кинотеатрам разницы не будет, зато больше зрителей вернется в кинозалы».

Российское кино от MEGOGO Studios будет представлено триллером СМЕРТЕЛЬНЫЕ ИЛЛЮЗИИ, романтическим экшеном ТЕНЬ ЗВЕЗДЫ с Павлом Прилучным, триллером ЗАПРЕТНАЯ ЗОНА и перевыпуском авантюрной комедии НОМЕР ОДИН, которая ранее выходила в прокат на последней предкарантинной неделе.

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09.04.2020 Автор: Никита Никитин

Источник: Megogo Distribution