Видеосервис MEGOGO рассказал о своих главных премьерах февраля

Онлайн-видеосервис MEGOGO в феврале приготовил своим пользователям множество новинок. Среди контент, который станет доступен на сервисе − драмы, фантастика, документальное кино и анимация. Самые яркие проекты − в списке ниже.

С 4 февраля: драмеди СПОНТАННОСТЬ.

Необычный роман Аарона Стармера для подростков, опубликованный в 2016 году, решил экранизировать сценарист Брайан Даффилд, для которого фильм стал режиссерским дебютом. Брайан Даффилд ищет человечный способ передать тяжелые эмоции, связанные с горем, утратой, болью и, конечно, подростковой любовью, используя фантастическую историю. В ней Мара Карлайл заканчивает среднюю школу Ковингтон и впереди ее ждет поступление в колледж. Согласно сюжету «Спонтанности» как и большинство ее сверстников, девушка с нетерпением ждет этого момента, чтобы вступить во взрослую жизнь, и не верит, что с ней и ее близкими может произойти что-то страшное.

С 11 февраля: фантастический экшн ЧУДО-ЖЕНЩИНА 1984.

Главный блокбастер пандемийного года от Пэтти Дженкинс с Галь Гадот и Крисом Пайном номинирован на все главные награды «Оскара» 2021 года.

Вторая часть серии фильмов по комиксам DC о принцессе амазонок Диане Принс. Согласно сюжету сиквела, Диана встречает своего погибшего возлюбленного Стива Тревора, а также противостоит сразу двум злодеям: бизнесмену Максвеллу Лорду и Барбаре Энн Минерве, которая становится Гепардой.

С 22 февраля: драма ЗВУК МЕТАЛЛА.

Бывший наркоман и барабанщик Рубен вместе с подругой Лу создают панк-металическую группу Blackgammon. Однажды во время очередного выступления он начинает понимать, что теряет слух. Герой отправляется в отдаленное место, где живут люди с такими проблемами. Он собирается научиться быть глухим.

С 23 февраля: драма ПОСЛЕДНИЙ ВЕРМЕЕР.

В 1945 году голландский художник Хан ван Мегерен был арестован по обвинению в продаже одному из главных германских нацистов Герману Герингу ценной картины Вермеера. Меегерену грозит смертная казнь за сотрудничество с нацистским режимом. За расследование дела берется Джозеф Пиллер. По мере ознакомления со свидетельствами, указывающими на вину Меегерена, Пиллер с удивлением для себя осознает, что горе-фальсификатор, скорее всего, не виноват.

С 25 февраля: документальный проект КАК ЭТО ВИЖУ Я.

Эта картина позволяет взглянуть на жизнь Белого дома изнутри. Бывший официальный фотограф администрации президента США, Пит Соуза, имел самый полный допуск к главам правительства. Начиная от Рональда Рейгана и заканчивая Бараком Обамой, специалист запечатлел мельчайшие детали событий, происходящих за закрытыми дверями резиденции. Мировая премьера фильма состоялась на Международном кинофестивале в Торонто 11 сентября 2020 года.

С 25 февраля: мультфильм СЕМЕЙКА КРУДС: НОВОСЕЛЬЕ.

Первая часть мультипликационного фильма, рассказывающего о буднях семейки Крудс, собрала в мировом прокате порядка 400 миллионов долларов, что сделало мультфильм одним из успешнейших мультипликационных проектов последних лет. В продолжении истории сильная и любознательная Еер, заручившись поддержкой её семьи, будет строить новую жизни, и Крудсам придётся учиться вести себя более спокойно и цивилизованно. Главным героям повстречается другой клан людей, обычаи и образ жизни которых очень схожи с теми, к чему привыкли Крудсы.

С 28 февраля: драма НИКОГДА, РЕДКО, ИНОГДА, ВСЕГДА.

Фильм режиссера Элизы Хиттман получил гран-при жюри Берлинского кинофестиваля в 2020 году, в копилке у него и награды фестиваля Sundance и Сан-Себастьян. «Никогда», «редко», «иногда» или «всегда» − варианты ответов в стандартном опроснике о личной жизни, который несовершеннолетняя пациентка должна пройти перед процедурой аборта. До 1973 года во многих штатах США аборты были строго запрещены или регулировались правящими органами. Действие драмы «Никогда, редко, иногда, всегда» разворачивается в небольшом городке штата Пенсильвания. Сегодня это один из регионов США, в котором несовершеннолетние девушки не могут сделать аборт без согласия родителей. Для Отем, которая толком не общается с отцом и матерью, этот законотворческий нюанс лишь усугубляет непростое положение, ведь она хочет принять первое по-настоящему взрослое решение и сохранить это втайне.

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02.02.2021 Автор: Артур Чачелов

Источник: MEGOGO