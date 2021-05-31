Онлайн-кинотеатр Megogo анонсировал новинки июня

Первый месяц лета подарит зрителям MEGOGO массу различных фильмов, среди которых анимация, триллеры и фестивальные картины.

1 июня: ЗВЕЗДНЫЙ РУБЕЖ

Фильм «Звездный рубеж» — научно-фантастический боевик, отмеченный высоким рейтингом ожидания. Ленту снял Эдвард Дрэйк. В качестве режиссера он дебютировал в 2012 году, и в целом его карьера развивалась довольно медленною. Только в настоящее время в ней отмечается очевидный всплеск, и, вероятно, что вскоре Эдвард Дрэйк займет достойное место среди кинематографистов.

Картина показала, что Брюс Уиллис по-прежнему находится в отличной форме, как исполнительской, так и физической. Брутальный генерал Джеймс Форд органично вошел в список крутых парней, сыгранных им.

В 2524 году люди оказались перед лицом наибольшей опасности, которая когда-либо возникала. Как и опасались скептики наших дней, инопланетный контакт землянам не принес ничего хорошего. Противостоять уничтожению может лишь небольшой отряд космических бойцов, а ключевые роли в этом сражении принадлежали двум генералам: генералу Форда и генералу Райлу.

2 июня: ЗЕМЛЯ

Картина “Земля” - это режиссерский дебют голливудской звезды Робин Райт. Лента рассказывает о женщине по имени Эдди Матис, жизнь которой мгновенно рушится в силу непредвиденных обстоятельств. Теперь она больше не может существовать в прежнем мире и покидает дом, чтобы обосноваться в хижине посреди Скалистых гор. Чуть не отправившись на тот свет, она находит спасение в лице охотника, который помогает ей отыскать новый смысл. Сама Робин Райт играет главную роль.

8 июня: РАЙСКАЯ БУХТА

Однажды подрядчик Нокс Беннет получает в наследство от матери домик, расположенный на побережье Райской бухты в Малибу. Мужчина решает довести его до ума и выгодно продать. Вместе с женой он отправляется на место, но обнаруживает, что в нём живет бездомная женщина. Он ее выгоняет, но та не собирается сдаваться и начинает их терроризировать.

11 июня: ТЕ, КТО ЖЕЛАЕТ МНЕ СМЕРТИ

Анджелина Джоли снова на экране. Остросюжетный драматический триллер «Те, кто желает мне смерти» — очередная работа американского режиссера, драматурга и актера Тейлора Шеридана. В создании ленты принимали участие американские и канадские кинематографисты.Фильм снят по одноимённому произведению американского прозаика Майкла Корита.

В прошлом огнеборец-парашютист, а ныне пожарный инспектор Ханна Фабер патрулирует дальний участок заповедной территории Национального парка. Неожиданно навстречу ей выбегает перепуганный подросток. Коннор Кассели рассказывает женщине о случившейся беде. Оказывается, он и его отец попали в автомобильную аварию. Папа погиб сразу, а сын был вынужден спасаться бегством от бандитов. Он уверяет Ханну, что аварию подстроили двое отморозков.

Спустя некоторое время они замечают двух мужчин, направляющихся к пожарной вышке. В них парень узнаёт тех самых преступников: Патрика и Джека Блэквеллов. Обученная навыкам выживания в диких природных условиях Ханна убегает от злодеев, прихватив с собой Коннора. Однако злодеи следуют по пятам за женщиной и подростком, желая расправиться сразу с двумя свидетелями.

11 июня: ВЗРЫВНОЙ УДАР

Фильм был представлен в конкурсной программе фестиваля Сандэнс. Он также стал лауреатом Международного кинофестиваля в Палм-Спрингс. Взрывной удар — это дебютный полнометражный фильм колумбийско-американского режиссера Эстебана Аранго, принявшего деятельное участие и в работе над сценарием ленты. Сценарий драмы отчасти основан на сюжете одноименной короткометражки, выпущенной Эстебаном в 2015 году.

1999 год, Богота, Колумбия. Два брата Матео и Карли с матерью Нелли готовятся к переезду в Штаты. Там уже живет глава семейства, с нетерпением ожидающий их приезда. По прибытии в США иммигранты подают прошение о политическом убежище, чтобы осуществить мечту Карли. Талантливый парень демонстрирует потрясающие способности к науке и мечтает о работе в НАСА. А вот Матео весьма цинично относится к американской мечте и кое в чём оказывается прав...

12 июня: УЙТИ НЕ ПРОЩАЯСЬ

Возвращение ослепительной Мишель Пфайффер в нежной картине про поиск смерти. Меланхоличная трагикомедия для всех поклонников Мишель, где ее эта новая роль стала невероятным по красоте перфомансом. Светская львица и вдова Фрэнсис (Пфайффер) узнаёт о приближающемся банкротстве — некогда сладкой жизни суждено остаться в прошлом. Вместе с сыном Малькольмом (Лукас Хеджес) она вынужденно переезжает из Нью-Йорка в Париж, откуда возвращаться уже не планирует. Фрэнсис продолжает и там купаться на «мелководье» умеренной роскоши, знакомится с эксцентричными одиночками и неумолимо приближает свой уход.

14 июня: ПОСТУПЬ ХАОСА

Эту картину можно будет посмотреть в 4К. Стоит отметить, что изначально режиссером фантастической ленты Поступь хаоса должен был стать Роберт Земекис, но в итоге он отказался от такой идеи и им стал Даг Лайман — создатель кинокартины Грани будущего. В частности, он заключил контракт со студией Лайонс Гейт, имеющей права на это произведение, и в итоге экранизировал первый бестселлер из серии книг Патрика Несса с таким же названием. Слушайте одноименную аудиокнигу, которая легла в основу этого приключенческого фильма, в мобильном приложении MEGOGO.

Тодд Хьюитт живет в небольшом городке абсолютно другого мира на одной из планет, колонизированной землянами в результате гибели их планеты. Здесь он является последним мальчиком, так как женщины давно исчезли, а оставшаяся часть мужского населения постоянно сходит с ума от непрекращающегося шума. С помощью него люди могут слышать мысли всех живых существ, и это случилось после их победы в войне с инопланетянами — спэками, которые разнесли этот вирус.

18 июня: ГЕНИАЛЬНОЕ ОГРАБЛЕНИЕ

Том — настоящий гений в области инженерии. Его необычайные способности замечает весьма влиятельный торговец произведениями искусства Уолтер. Мужчина предлагает Тому принять участие в очень опасной авантюре — вместе с несколькими сообщниками он должен проникнуть в банк и похитить старинные сокровища.

Однако здание финансового учреждения представляет собой триумф инженерной мысли и еще никому не удавалось ограбить его. Пока весь город увлеченно наблюдает за Чемпионатом мира по футболу, у ребят есть всего лишь полтора часа, чтобы решить одну из сложнейших загадок века и заполучить богатства.

Съемки киноленты Гениальное ограбление были начаты в апреле 2019 года в Мадриде, а также в прибрежных городах Испании. Работа над фильмом велась на протяжении одиннадцати недель. Показанный в картине банк расположен в центре Мадрида на пересечении улицы Алькала и бульвара Пасео-дель-Прадо, прямо напротив фонтана Сибелес.

Режиссеру Жауме Балагеро пришлось приложить немало усилий, чтобы получить разрешение на перекрытие движения в этом районе города.

20 июня: ПОЛНЫЙ ЛОКДАУН

Мать Али (Джордж Костурос) больна, и помочь ей способно только американское здравоохранение. Перевести женщину в страну возможностей реально только за большие, непомерные для скромной жизни иммигранта деньги. Продав машину и сняв все сбережения, Али оказывается перед сложным выбором: рисковать своим здоровьем или перебиваться случайными деньгами на незаконных халтурах. Найти себе достойную работу, учитывая происхождение, не удается. При поддержке приятеля герой узнает о подпольных боях. Нет правил, быстрые деньги, высокие риски.

21 июня: ВМЕСТЕ ВМЕСТЕ

Эта картина современный взгляд на семью. Премьера картины состоялась в начале 2021 года на фестивале Сандэнс. Фильм рассказывает историю 40-летнего Мэтта (Эд Хелмс), который так и не найдя свою единственную решает завести ребенка. Но, как известно для этого требуется либо усыновление, либо суррогатная мать. С первым пунктом никак не получается, потому что социальные службы вряд ли смогут отдать ребенка одинокому мужчине, который не особо стремится к полноценной семье. А вот второй пункт — вполне удобоварим.

Для этого он встречает молодую девушку-одиночку Анну (Патти Харрисон), которая соглашается на подобную авантюру. Вместе с Мэттом они проходят все стадии беременности, узнают друг друга лучше, несмотря на совершенно разные особенности восприятия реальности и отношений, учитывая разницу в возрасте, и становятся ближе друг другу, чем некоторые супружеские пары.

24 июня: ЦВЕТА ЛЮБВИ

Библиотекарь Тейлор Харрис неожиданно лишается работы. Ей приходится вернуться в родной городок, расположенный в штате Монтана. Вскоре героине предстоит вступить в противостояние с магнатом Джоелом Шианом, имеющим виды на небольшой отель ее брата, которому Тейлор помогает.

25 июня: АКАДЕМИЯ МАГИИ

Над созданием мультфильма Академия Магии работал художник-мультипликатор и писатель Йорген Клюбен. Он выступил одновременно режиссером и сценаристом анимационной ленты. Это первый полнометражный режиссерский проект постановщика. Любопытно, что в Дании Клюблен больше известен как музыкант. Еще в 1970-х годах он начал играть на барабанах в различных группах Копенгагена.

Аура обладает магическими способностями, поэтому ей предстоит учиться не в обычной школе, а в самой настоящей Академии магии. Здесь она встретится с необычными преподавателями, освоит ряд магических навыков и узнает, какие древние тайны скрывает академия. Девочку ждет уйма невероятных приключений, знакомство с новыми друзьями и противостояние темным силам, желающим захватить волшебную школу.

28 июня: АНГЕЛ МЕСТИ

Девушка по имени Виктория не так давно вела не совсем праведную жизнь, работая на русскую мафию — она занималась доставкой наркотиков. Так называемые работодатели были довольна ее услугами, ведь кто может заподозрить в чём-то молодую мать. Однако со временем Виктория решила завязать со своим темным прошлым. Дэймон — бывший коп, который взял дочь героини в заложники и теперь девушка вынуждена выполнять все его поручения. По его заданию Виктория берется за оружие и садится на свой старый мотоцикл, чтобы расквитаться с гангстерами.

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31.05.2021 Автор: Виолетта Палий