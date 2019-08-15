XXIX Кинофестиваль «Послание к человеку» объявил конкурсную программу

XXIX Международный кинофестиваль документальных, короткометражных игровых, анимационных и экспериментальных фильмов «Послание к человеку» объявил состав конкурсных программ. Зрителей ждут 30 российских и 8 мировых премьер. Фестиваль пройдет с 14 по 21 сентября в Санкт-Петербурге.

В 2019 году для участия в конкурсе МКФ «Послание к Человеку» было прислано около 3000 заявок из 98 стран. Тройка зарубежных лидеров по числу представленных работ остается неизменной из года в год: Франция (почти 300 фильмов), Германия (185) и США (122). При этом до Санкт-Петербурга дошли фильмы из Чили, Катара, Македонии, Вьетнама, Венесуэлы, Перу, Эквадора, Южной Кореи, Колумбии и даже Конго, Мадагаскара, Никарагуа, Мьянмара и других редких для российских кинофестивалей стран.

Всего в конкурсные программы XXIX кинофестиваля «Послание к человеку» вошли 70 фильмов, в том числе 8 мировых, 1 международная и 30 российских премьер. В программе представлено 20 дебютов. Наряду с дебютными зрители увидят новые фильмы всемирно известных авторов и участников «Послания» прошлых лет –Раду Жуде, Кена Джейкобса, Джона Смита, Дины Бариновой, Анастасии Коркия.

В международный конкурс отобрано 37 картин из 24 стран Зрители увидят 9 полнометражных документальных фильмов из Чили, Германии, России, Бельгии, Польши, Катара, Канады, Латвии, Мексики, Македонии, 1 международную, 2 российских премьеры и 2 режиссерских дебюта. В Международном конкурсе представлены фильмы-призеры крупнейших мировых фестивалей: «Медовая страна» Любомира Стефанова и Тамары Котевски и «Полуночная семья» Люка Лоренцена.

Короткий док представят 9 короткометражных документальных фильмов из России, Польши, Швейцарии, Швеции, Франции, Мексики, Китая, США, Нидерландов и Польши. В коротком метре зрителей ждут 4 дебюта, 1 мировая и 5 пять российских премьер. Здесь заявлены фильмы из Руанды, Швейцарии, Франции, Вьетнама, Южной Кореи, Колумбии, Нидерландов, Германии и Россия. Среди них 4 российских, 1 мировая и 2 режиссерских дебюта.

В анимационную программу попали 10 короткометражных фильмов из Швейцарии, Испании, Канады, Англии, Германии, Италии, Польши, Японии, Литвы, Южной Кореи и России. Среди них – 2 российских премьеры. В том числе новый фильм Константина Бронзита «Он не может жить без космоса» и фильм «Лола живая картошка» обладателя Хрустального медведя Берлинского кинофестиваля Леонида Шмелькова.

В национальный конкурс были отобраны 12 документальных фильмов, 6 из которых – мировые премьеры. Также многие картины можно считать дебютными. Например, в конкурсе есть новый фильм монтажера Светланы Печеных − дебют в качестве режиссера.

Конкурс экспериментальных короткометражных фильмов In Silico представит 21 киноработу из 10 стран: России, Японии, США, Австрии, Канады, Румынии, Хорватии, Шри Ланки, Испании, Нидерландов и Сербии. Среди них 17 российских премьер и 1 мировая. In Silico – самый молодой и радикальный конкурс фестиваля, в котором собраны поисковые и новаторские фильмы разных жанров.

Полный список конкурсных фильмов можно изучить на сайте message2man.com.

Фестиваль пройдет в Санкт-Петербурге с 14 по 21 сентября 2019 года. Помимо конкурса зрителей ждут специальные показы и спецпрограммы, выставки, творческие встречи и мастер-классы. Студентам на конкурсные сеансы вход свободный. Генеральным спонсором кинофестиваля выступает лесопромышленная компания АО «Группа «Илим».

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15.08.2019 Автор: Артур Чачелов