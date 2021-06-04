Открылся прием заявок в акселератор сериальных проектов Moscow Film Accelerator

Московская школа кино и Агентство креативных индустрий Департамента предпринимательства города Москвы запускают Moscow Film Accelerator — акселератор сериальных проектов, который поддержит начинающих авторов.

«Правительство Москвы реализует акселерационные программы уже третий год. Представители различных индустрий получили возможность динамизировать свой бизнес, очередь дошла до киноиндустрии. Кино и анимация уверенно лидируют в творческой сфере, хотя составляют около 10% от всех креативных индустрий», — рассказал руководитель Департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы Алексей Фурсин.

Moscow Film Accelerator призван дать новому поколению кинематографистов возможность заявить о себе, получить менторскую поддержку профессионалов киноотрасли и привлечь инвестиции на развитие собственных сериальных проектов. Прием заявок для участия в акселераторе начался 2 июня 2021 года.

В рамках акселератора пройдет Открытая программа с дискуссиями и мастер-классами от ведущих практиков рынка сериального контента, слушателем которой может стать любой желающий, а также Закрытая программа для молодых профессионалов. Отобранные участники с августа по ноябрь 2021 года бесплатно пройдут обучение в рамках образовательного курса под руководством экспертов рынка сериального контента.

20 творческих команд, включающих продюсера и сценариста или продюсера, сценариста и режиссера, пройдут путь от идеи к созданию полноценного пакета сериального проекта, который на итоговом питчинге презентуют потенциальным инвесторам: представителям продюсерских центров, продакшен-компаний, ТВ-каналов и онлайн-кинотеатров.

«В современном мире сериалы разбирают на цитаты, вокруг них создаются целые культуры. Запрос и возможности для развития индустрии есть. Но как отмечают продюсеры и шоураннеры, несмотря на большое количество талантливых людей, в индустрии не хватает профессионалов. В свою очередь авторам и творческим командам не хватает четких и прозрачных механизмов для выхода к инвесторам и потенциальным партнерам, понимания, чего от них ждут, — комментирует Мария Ситковская, куратор Moscow Film Accelerator, директор Московской школы кино и исполнительный директор Universal University. — Мы хотим, чтобы Moscow Film Accelerator стал площадкой, которая не только откроет новые имена для индустрии, но в первую очередь даст участникам необходимые навыки для создания качественных сериальных проектов, возможность получить поддержку наставников и, конечно, представить свой проект потенциальным инвесторам, пройдя вместе с экспертами все этапы разработки сериального проекта».

Партнерами Moscow Film Accelerator выступят ключевые игроки индустрии производства и дистрибуции сериального контента: «Нон-стоп продакшн», «Марс Медиа», «Друг друга», КиноПоиск, ivi, PREMIER.

Чтобы присоединиться к проекту, необходимо подать заявку через официальный сайт Moscow Film Accelerator, подробнее о процедуре подачи — по ссылке. К конкурсу допускаются выпускники профильных вузов с опытом реализации минимум одного короткометражного фильма или пилота сериала, являющиеся предпринимателями или представляющие компании Москвы в сфере видеопроизводства.

04.06.2021 Автор: Виолетта Палий