Amazon купил MGM за $8,45 млрд

Amazon и MGM официально объявили о заключении финального соглашения о слиянии. Amazon гарантирует «сохранить наследие MGM и всю библиотеку фильмов», предоставив его подписчикам более широкий доступ к каталогу.

Сделка с MGM — вторая по величине покупка Amazon после приобретения сети магазинов Whole Foods за $13,7 млрд в 2017 году.

Metro-Goldwyn-Mayer — студия, создавшая РОЗОВУЮ ПАНТЕРУ, РОККИ и фильмы о Джеймсе Бонде. Эксперты оценивали ее стоимость в $5-6 млрд с учетом долга. Частично завышенная стоимость связана с тем, что MGM делит права на франшизу об агенте 007 с компанией Eon Productions, которая управляет всеми вопросами проекта — от маркетинга до кастинга и дистрибуции. Таким образом, компании Amazon еще предстоит поработать, чтобы заполучить следующий фильм о Бонде на свой стриминговый сервис Amazon Prime.

В последние годы студийное подразделение Amazon изменил свою сферу интересов, занимаясь более коммерческими проектами, как ПОЕЗДКА В АМЕРИКУ 2 и БЕЗ ЖАЛОСТИ, сократив при этом производство фестивальных работ, похожих на МАНЧЕСТЕР У МОРЯ и ХОЛОДНАЯ ВОЙНА. Покупка библиотеки, куда входит франшиза о Джеймсе Бонде, лишь закрепляет эту тенденцию.

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26.05.2021 Автор: Виолетта Палий