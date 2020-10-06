Минкультуры начинает новый отбор кинопроектов для господдержки

Департамент кинематографии Министерства культуры начал сбор заявок на частичное финансирование проектов национальных фильмов. Заявки от организаций кинематографии принимаются с 5 по 19 октября 2020 года. Ведомство ждет проекты дебютных игровых, неигровых и анимационных фильмов, авторских короткометражных анимационных фильмов (в том числе циклов и сериалов), а также неигровых проектов на заданную тематику. В частности, в документальном кино Министерство готово профинансировать фильмы военно-исторической тематики, социально-нравственной тематики, фильмы о межнациональных отношениях и проблемах толерантности в обществе, фильмы о противодействии экстремизму, терроризму и преступности, фильмы о борьбе с алкоголизмом и наркоманией, фильмы о природе и экологии, а также фильмы о медицине и здоровье нации.

Фильмы-дебюты в игровом кино могут рассчитывать на частичное финансирование из расчета до 2/3 сметной стоимости фильма, но не более 25 млн рублей. Короткометражные авторские фильмы в анимации – на частичное финансирование из расчета до 2/3 сметной стоимости фильма, но не более 300 тыс. рублей за минуту. Авторские сериалы и циклы (более 2 фильмов) в анимации – на частичное финансирование из расчета до 2/3 сметной стоимости фильма, но не более 200 тыс. рублей за минуту. Анимационные фильмы-дебюты – на частичное финансирование из расчета до 2/3 сметной стоимости фильма, но не более 200,0 тыс. рублей за минуту.

Короткометражные неигровые фильмы хронометражом до 26 минут могут получить частичное финансирование из расчета до 2/3 сметной стоимости фильма, но не более 1,4 млн рублей, в зависимости от количества киноэкспедиций за пределы региона нахождения киностудии и количества кинохроники. Короткометражные неигровые фильмы (39-44 минут) и полнометражные неигровые фильмы (не менее чем 52 мин.) – частичное финансирование на тех же условиях, но не более 2,2 млн рублей и не более 3 млн рублей соответственно. Фильмы-дебюты ждет частичное финансирование из расчета до 2/3 сметной стоимости фильма, но не более 1 млн рублей.

Содержание каждой заявки определяется приложением к приказу от 10.03.2016 № 522 «Порядок отбора организаций кинематографии – получателей субсидий на производство национальных фильмов», с которым можно ознакомиться на официальном сайте Минкультуры России.

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06.10.2020 Автор: Артур Чачелов

Источник: Министерство культуры РФ